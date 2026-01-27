CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Citi’den Avrupa’nın büyük ilaç şirketlerine yakın takip

Citi’den Avrupa’nın büyük ilaç şirketlerine yakın takip

Citigroup, Avrupa’nın önde gelen ilaç firmalarını analiz kapsamına dahil etti. Banka, söz konusu şirketler için yatırım tavsiyelerini ve hedef fiyatlarını paylaştı.

Oluşturma Tarihi 27 Ocak 2026 11:18

Citi, bazı büyük ölçekli şirketler için "nötr" değerlendirmede bulunurken, bazı hisseler için ise "al" yönünde tavsiye verdi.

Citigroup, GSK'yı "nötr" tavsiyeyle analiz listesine eklerken, hisse için hedef fiyatını 19 sterlin olarak açıkladı. Sanofi cephesinde de tavsiye "nötr" seviyesinde tutuldu ve hedef fiyat 85 euro olarak belirlendi.

Novo Nordisk hisseleri için de "nötr" görüşünü koruyan Citi, hedef fiyatı 400 Danimarka kronu olarak duyurdu.

Buna karşılık Citigroup, Novartis'i "al" tavsiyesiyle araştırma kapsamına alırken, hedef fiyatını 133 İsviçre frangı seviyesinde açıkladı. AstraZeneca için de "al" önerisi sunan banka, hedef fiyatı 170 sterlin olarak belirledi. Roche hisseleri için verilen tavsiye de "al" yönünde olurken, hedef fiyat 400 İsviçre frangı olarak paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir
AB, Rusya’dan gaz ithalatını sonlandırmaya onay verdi AB, Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya onay verdi 26 Ocak 2026 15:01
Goldman Sachs: Bakırda yılın ilk yarısında güçlenme, sonrasında geri çekilme beklentisi Goldman Sachs: Bakırda yılın ilk yarısında güçlenme, sonrasında geri çekilme beklentisi 26 Ocak 2026 14:04
Belçika’da demir yolu çalışanlarının 5 günlük grevi başladı Belçika'da demir yolu çalışanlarının 5 günlük grevi başladı 26 Ocak 2026 14:00
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 26 Ocak 2026 13:20
Almanya’da iş dünyası görünümü geriledi Almanya'da iş dünyası görünümü geriledi 26 Ocak 2026 13:17
Fed faiz indirimine gidecek mi? Beklentiler ne yönde? İşte yanıtı... Fed faiz indirimine gidecek mi? Beklentiler ne yönde? İşte yanıtı... 26 Ocak 2026 11:11
Rosatom, Çin’deki yeni güç ünitesi için ilk yakıtı teslim etti Rosatom, Çin'deki yeni güç ünitesi için ilk yakıtı teslim etti 26 Ocak 2026 11:04
Avrupa’da doğal gaz fiyatları artmaya devam ediyor Avrupa'da doğal gaz fiyatları artmaya devam ediyor 26 Ocak 2026 10:51
Malezya varlıklarına son 7 yılın en güçlü talebi! Malezya varlıklarına son 7 yılın en güçlü talebi! 26 Ocak 2026 10:25
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 26 Ocak 2026 10:05
Brent petrolün varili 65,49 dolar Brent petrolün varili 65,49 dolar 26 Ocak 2026 10:04
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 26 Ocak 2026 09:49
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.128,7400 Değişim 176,53 Son veri saati:
Düşük 13086,42 Yüksek 13262,95
Açılış
43,3983 Değişim 0,0466 Son veri saati:
Düşük 43,3496 Yüksek 43,3962
Açılış
51,5089 Değişim 0,2113 Son veri saati:
Düşük 51,4589 Yüksek 51,6702
Açılış
7.088,6640 Değişim 161,167 Son veri saati:
Düşük 6955,688 Yüksek 7116,855
Açılış
154,8496 Değişim 16,4140 Son veri saati:
Düşük 141,9566 Yüksek 158,3706
Açılış
BİST En Aktif Hisseler