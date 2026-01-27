Citi’den Avrupa’nın büyük ilaç şirketlerine yakın takip

Citi, bazı büyük ölçekli şirketler için "nötr" değerlendirmede bulunurken, bazı hisseler için ise "al" yönünde tavsiye verdi.

Citigroup, GSK'yı "nötr" tavsiyeyle analiz listesine eklerken, hisse için hedef fiyatını 19 sterlin olarak açıkladı. Sanofi cephesinde de tavsiye "nötr" seviyesinde tutuldu ve hedef fiyat 85 euro olarak belirlendi.

Novo Nordisk hisseleri için de "nötr" görüşünü koruyan Citi, hedef fiyatı 400 Danimarka kronu olarak duyurdu.

Buna karşılık Citigroup, Novartis'i "al" tavsiyesiyle araştırma kapsamına alırken, hedef fiyatını 133 İsviçre frangı seviyesinde açıkladı. AstraZeneca için de "al" önerisi sunan banka, hedef fiyatı 170 sterlin olarak belirledi. Roche hisseleri için verilen tavsiye de "al" yönünde olurken, hedef fiyat 400 İsviçre frangı olarak paylaşıldı.