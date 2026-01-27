Borsa günün ilk yarısında geriledi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,6 değer kaybederek 13.097,86 puana indi.

AA

Oluşturma Tarihi 27 Ocak 2026 13:28

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 79,45 puan ve yüzde 0,6 düşüşle 13.097,86 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 95,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,63 değer kaybederken holding endeksi ise yüzde 0,26 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,97 ile finansal kiralma faktoring, en fazla düşen ise yüzde 1,37 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, yarı iletken hisselerindeki satış baskısının azalması ve jeopolitik risklerin dengelenmesi risk iştahını desteklerken, yurt içinde BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 13.262,95 puanı görerek rekor tazeledikten sonra gelen kar satışlarının etkisiyle günün ilk yarısını negatif seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.200 ve 13.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

