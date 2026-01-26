CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Goldman Sachs: Bakırda yılın ilk yarısında güçlenme, sonrasında geri çekilme beklentisi

Goldman Sachs: Bakırda yılın ilk yarısında güçlenme, sonrasında geri çekilme beklentisi

Goldman Sachs, 2026’nın ilk yarısına yönelik bakır fiyat tahminini yukarı yönlü revize ederken, yılın ilerleyen dönemlerinde fiyatların gerileyeceği görüşünü korudu. Kurum, bakırın 13.000 doların üzerindeki seviyelerde tüm yıl boyunca kalmasını beklemediklerini ifade etti.

Oluşturma Tarihi 26 Ocak 2026 14:04

Goldman Sachs Research, 2026'nın ilk yarısına yönelik bakır fiyat beklentisini yukarı yönlü revize etti. Buna karşın, ABD'nin rafine bakıra uygulamayı planladığı tarifelere ilişkin belirsizliğin ortadan kalkmasının ardından, yılın ilerleyen dönemlerinde fiyatların geri çekileceği görüşünü koruyor.

Kurumun temel senaryosunda, yüzde 15 oranındaki bir tarifenin 2026 ortasında duyurulması ve 2027'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Ancak tarifenin açıklanmasında ya da uygulanmasında yaşanabilecek olası gecikmelerin, 2026 boyunca bakır fiyatlarının seyrini önemli ölçüde etkileyebileceği vurgulanıyor.

"MEVCUT YÜKSELİŞİN SONUNA YAKLAŞILIYOR"

Goldman Sachs Research analisti Eoin Dinsmore, tarife belirsizliğinin sona ermesiyle birlikte yatırımcıların yeniden küresel arz fazlasına odaklanacağını ve bunun fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağını belirtti. Dinsmore, mevcut yükselişin büyük ölçüde son evresine girildiğini düşündüklerini ifade ederken; ABD'deki ekonomik büyüme, yapay zekâ yatırımları ve ülke içi stoklamaların önümüzdeki aylarda piyasayı desteklemeye devam edebileceğini söyledi. Buna rağmen, bakır fiyatlarının 13 bin doların üzerinde kalıcı olmasını beklemediklerini dile getirdi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır, Kasım ayı sonunda ton başına 11 bin doların altındayken, 6 Ocak'ta 13.387 dolarla tarihi zirvesini gördü. Goldman Sachs, ilk çeyrekte fiyatların 13 bin dolar civarında tutunabileceğini, yıl sonuna doğru ise 11 bin dolar seviyelerine gerileyebileceğini öngörüyor. Kurum, bakır için adil değeri yaklaşık 11.500 dolar olarak hesaplıyor ve tarife kararının fiyatlarda bir düzeltmeyi tetikleyebileceğini değerlendiriyor.

İlginizi Çekebilir
S&P Global: Dünya ekonomisi yeni düzen arayışında S&P Global: Dünya ekonomisi yeni düzen arayışında 23 Ocak 2026 11:28
Çin ekonomisi büyüme hedefini yakaladı Çin ekonomisi büyüme hedefini yakaladı 23 Ocak 2026 11:12
Dünya Ticaret Örgütü: Küresel ticaret aksaklıklara rağmen dirençli Dünya Ticaret Örgütü: Küresel ticaret aksaklıklara rağmen dirençli 23 Ocak 2026 11:06
Borsa İstanbul güne rekorla başladı Borsa İstanbul güne rekorla başladı 23 Ocak 2026 10:02
Brent petrolün varili 63,92 dolar Brent petrolün varili 63,92 dolar 23 Ocak 2026 09:53
Çin Merkez Bankası’ndan yuan hamlesi: Referans kur Ağustos’tan bu yana zirvede Çin Merkez Bankası'ndan yuan hamlesi: Referans kur Ağustos’tan bu yana zirvede 23 Ocak 2026 09:43
ABD’de işsizlik sigortası başvuruları beklentilerin altında ABD'de işsizlik sigortası başvuruları beklentilerin altında 23 Ocak 2026 09:37
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 23 Ocak 2026 09:29
Amazon’da yeni işten çıkarma dalgası kapıda Amazon’da yeni işten çıkarma dalgası kapıda 23 Ocak 2026 09:21
Trump, Fed başkanı adayını belirledi: Çok saygın bir isim Trump, Fed başkanı adayını belirledi: Çok saygın bir isim 23 Ocak 2026 09:16
Piyasalarda risk iştahı yüksek seyrediyor Piyasalarda risk iştahı yüksek seyrediyor 23 Ocak 2026 09:07
Asya borsalarında rekor! Asya borsalarında rekor! 23 Ocak 2026 08:46
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.031,4000 Değişim 202,61 Son veri saati:
Düşük 12886,22 Yüksek 13088,83
Açılış
13.031,7400 Değişim 202,61 Son veri saati:
Düşük 12886,22 Yüksek 13088,83
Açılış
43,3825 Değişim 0,0364 Son veri saati:
Düşük 43,3633 Yüksek 43,3997
Açılış
51,4794 Değişim 0,3444 Son veri saati:
Düşük 51,3198 Yüksek 51,6642
Açılış
7.101,5290 Değişim 183,968 Son veri saati:
Düşük 6945,654 Yüksek 7129,622
Açılış
152,4747 Değişim 10,6560 Son veri saati:
Düşük 142,9702 Yüksek 153,6262
Açılış
BİST En Aktif Hisseler