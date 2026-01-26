Goldman Sachs: Bakırda yılın ilk yarısında güçlenme, sonrasında geri çekilme beklentisi

Goldman Sachs Research, 2026'nın ilk yarısına yönelik bakır fiyat beklentisini yukarı yönlü revize etti. Buna karşın, ABD'nin rafine bakıra uygulamayı planladığı tarifelere ilişkin belirsizliğin ortadan kalkmasının ardından, yılın ilerleyen dönemlerinde fiyatların geri çekileceği görüşünü koruyor.

Kurumun temel senaryosunda, yüzde 15 oranındaki bir tarifenin 2026 ortasında duyurulması ve 2027'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Ancak tarifenin açıklanmasında ya da uygulanmasında yaşanabilecek olası gecikmelerin, 2026 boyunca bakır fiyatlarının seyrini önemli ölçüde etkileyebileceği vurgulanıyor.

"MEVCUT YÜKSELİŞİN SONUNA YAKLAŞILIYOR"

Goldman Sachs Research analisti Eoin Dinsmore, tarife belirsizliğinin sona ermesiyle birlikte yatırımcıların yeniden küresel arz fazlasına odaklanacağını ve bunun fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağını belirtti. Dinsmore, mevcut yükselişin büyük ölçüde son evresine girildiğini düşündüklerini ifade ederken; ABD'deki ekonomik büyüme, yapay zekâ yatırımları ve ülke içi stoklamaların önümüzdeki aylarda piyasayı desteklemeye devam edebileceğini söyledi. Buna rağmen, bakır fiyatlarının 13 bin doların üzerinde kalıcı olmasını beklemediklerini dile getirdi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır, Kasım ayı sonunda ton başına 11 bin doların altındayken, 6 Ocak'ta 13.387 dolarla tarihi zirvesini gördü. Goldman Sachs, ilk çeyrekte fiyatların 13 bin dolar civarında tutunabileceğini, yıl sonuna doğru ise 11 bin dolar seviyelerine gerileyebileceğini öngörüyor. Kurum, bakır için adil değeri yaklaşık 11.500 dolar olarak hesaplıyor ve tarife kararının fiyatlarda bir düzeltmeyi tetikleyebileceğini değerlendiriyor.