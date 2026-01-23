CANLI BORSA
Amazon’da yeni işten çıkarma dalgası kapıda

Amazon, yaklaşık 30 bin kurumsal çalışanı kapsayan küçülme planı doğrultusunda, önümüzdeki hafta ikinci bir işten çıkarma dalgasını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Amazon.com Inc., kurumsal yapıyı sadeleştirme hedefi doğrultusunda bürokrasiyi azaltma çalışmalarını hızlandırırken, binlerce beyaz yakalı çalışanla daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Konuya yakın kaynakların aktardığına göre şirket, toplamda yaklaşık 30 bin kurumsal çalışanın işten çıkarılmasını öngören plan kapsamında, önümüzdeki hafta ikinci bir işten çıkarma dalgasını başlatmayı planlıyor.

Amazon, Ekim ayında yaklaşık 14 bin beyaz yakalı çalışanın işine son vermişti. Bu rakam, 30 bin kişilik hedefin neredeyse yarısına denk geliyor.

Yeni dalgada işten çıkarılacak toplam çalışan sayısının geçen yılki kesintilere yakın olacağı, sürecin Salı günü başlayabileceği ifade ediliyor.

Şirket sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmazken; Amazon Web Services (AWS), perakende, Prime Video ve insan kaynakları (People Experience and Technology) birimlerinin bu süreçten etkilenmesinin beklendiği belirtiliyor. Bununla birlikte, işten çıkarmaların kapsamının henüz netleşmediği ve planlarda değişiklik olabileceği uyarısı yapılıyor.

ÖNCEKİ İŞTEN ÇIKARMALAR YAPAY ZEKA ODAKLIYDI

Seattle merkezli e-ticaret devi, Ekim ayında gerçekleşen işten çıkarmaları yapay zekâ teknolojilerindeki hızlı yükselişle ilişkilendirmişti. Şirket içi bir yazışmada, "Bu nesil yapay zekâ, internetten bu yana gördüğümüz en dönüştürücü teknoloji ve şirketlerin çok daha hızlı inovasyon yapmasına imkân tanıyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Amazon, 30 Eylül itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 1,57 milyon kişiyi istihdam ederken, çalışanların büyük bölümünü depo personeli oluşturuyor. İşten çıkarmalar ise yaklaşık 350 bin kişilik kurumsal iş gücünü kapsıyor.

