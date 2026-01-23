Çin Merkez Bankası'ndan yuan hamlesi: Referans kur Ağustos’tan bu yana zirvede

CANLI BORSA
Çin Merkez Bankası (PBOC), günlük referans kuru Ağustos ayından bu yana görülen en güçlü seviyeye taşıyarak yuanın dolar karşısında daha fazla güçlenmesinin önünü açtı.

Çin Merkez Bankası (PBOC), günlük referans kuru 7,0019'dan 6,9929 seviyesine çekerek yuanın güçlenmesini destekleyen bir adım attı.

Bu oran, Ağustos ayından bu yana belirlenen en güçlü fiksaj olarak öne çıkarken, uygulanan bant sistemi çerçevesinde yurt içi yuanın her iki yönde yüzde 2 oranında dalgalanmasına izin veriliyor.

Piyasa analistleri, söz konusu hamlenin PBOC'nin yuanın daha fazla değer kazanmasına artık daha sıcak baktığını gösterdiğini belirtiyor. ANZ Asya Araştırma Başkanı Khoon Goh, bu sabitlemenin doların küresel ölçekte zayıflamasıyla birlikte yuanın yükselişine alan açıldığına dair güçlü bir mesaj verdiğini ve kurun kısa vadede 6,9 seviyelerine doğru gerileyebileceğini ifade etti.

Yuan, geçen ay dolar karşısında yaklaşık yüzde 1 oranında değer kazanarak Asya'daki birçok para biriminden daha iyi bir performans sergiledi. Çin'in 1,2 trilyon dolara ulaşan rekor dış ticaret fazlası, artan sermaye girişleri ve yerel hisse senetlerine yönelik iyimser beklentiler, yuan üzerindeki yukarı yönlü baskıyı besleyen temel faktörler arasında yer alıyor.

Daha güçlü bir yuan, Pekin yönetimi ile ticaret ortakları arasındaki ticari tansiyonun azalmasına katkı sağlarken, Çin varlıklarının uluslararası yatırımcılar açısından cazibesini de artırıyor.

BNY'nin Asya-Pasifik piyasa stratejisti Wee Khoon Chong, son belirlenen referans kurun 7 seviyesinin "dokunulmaz bir eşik" olduğu yönündeki algıyı zayıflattığını ve Çin varlıklarına yönelik süregelen sermaye girişlerinin yuanın değer kazanmasını desteklediğini dile getirdi.

Öte yandan PBOC, Ocak ayında bankacılık sistemine rekor seviyede likidite sağladı. Bloomberg'in hesaplamalarına göre, merkez bankası ay başından bu yana orta ve uzun vadeli araçlar aracılığıyla bankalara net 1 trilyon yuan (yaklaşık 144 milyar dolar) fon aktararak genişleyici para politikasını güçlendirdi.

