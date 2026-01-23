CANLI BORSA
Borsa günün ilk yarısında rekor seyrini sürdürüyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,21 değer kazanarak 13.006,36 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 23 Ocak 2026 13:28

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 154,87 puan ve yüzde 1,21 artışla 13.006,36 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 96,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,98, holding endeksi ise yüzde 0,81 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,92 ile sigorta, en fazla düşen ise yüzde 0,94 ile gayri menkul yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, jeopolitik gelişmelere dair haber akışı ve ABD ekonomisinin güçlü kaldığına işaret eden makroekonomik veriler fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını genele yayılan alımların etkisiyle pozitif seyirle tamamlarken, 13.030,83 puanı görerek rekor tazeledi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde finansal hesaplar raporunun, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

