Dünya Ticaret Örgütü: Küresel ticaret aksaklıklara rağmen dirençli

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, küresel ticaretin birçok aksaklıkla karşı karşıya olmasına rağmen dirençli kalmaya devam ettiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 23 Ocak 2026 11:06

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos'ta düzenlenen 56'ncı Yıllık Toplantıları kapsamında küresel ticarete ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Küresel ticaretin hali hazırda birçok aksaklıkla karşı karşıya olduğunu söyleyen Okonjo-Iweala, "Bu aksaklıklara rağmen dünya ticaretinin yüzde 72'si hala DTÖ kuralları çerçevesinde yapılıyor ve küresel ticaret dirençli kalmaya devam ediyor." dedi.

Okonjo-Iweala, dünya ticaretini şu anda etkileyen aksaklıkları birçok reformu hayata geçirmek için fırsat olarak kullanmak gerektiğine işaret ederek, "DTÖ (bu aksaklıklar karşısında) daha duyarlı hale geliyor. Üyelerimiz bu konu üzerinde gerçekten çalışıyor." diye konuştu.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump'ın son bir yıldır açıkladığı gümrük tarifeleri ve ticarette giderek artan korumacılık nedeniyle küresel ticarete ilişkin büyüme beklentileri aşağı çekildi.

DTÖ'nün son yayımladığı analizine göre, gümrük tarifeleri ve ticaret politikalarına yönelik belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle küresel mal ticaretinin 2025'teki büyümesinin yüzde 2,4 seviyesinde olacağı, bu yıl ise büyümesinin yüzde 0,5 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.

DTÖ'DE REFORM İHTİYACI

Bir süredir değişen küresel ekonomik ve ticari şartlara uygun olarak kendini yenileyememesi nedeniyle DTÖ'nün temellerinin sarsıldığı iddia edilirken, örgütte reform ihtiyacı için çağrılar artıyor.

Okonjo-Iweala, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileriyle zor durumda kalan DTÖ'yü canlandırmak için kapsamlı reformları değerlendiriyor.

