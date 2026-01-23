Brent petrolün varili 63,92 dolar

CANLI BORSA
Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 63,92 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 23 Ocak 2026 09:53

Dün 64,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,48 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 63,92 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,81 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası bir askeri müdahaleye işaret eden açıklamalarının ardından Orta Doğu'da arz kesintilerinin artabileceği yönündeki endişeler etkili oldu.

Trump, İsviçre'nin Davos kentinden Washington'a dönüşü sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'a doğru ilerleyen "büyük bir güç" olduğunu söyledi.

ABD'nin İran'ı "çok yakından izlediğini" vurgulayan Trump, "O yöne doğru ilerleyen çok büyük bir deniz gücümüz var ve belki bunu kullanmak zorunda kalmayız. Göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) dördüncü büyük üreticisi İran'da, ekonomik sorunların tetiklediği protestolar sırasında çıkan şiddet olaylarında can kayıpları yaşanmıştı.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de geçen hafta stokların arttığını gösteren veriler, petrol fiyatları üzerindeki yükselişi sınırlı kaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 600 bin varil artışla 426 milyon varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 5 milyon 270 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 800 bin varil artarak 414 milyon 500 bin varil seviyesine ulaştı. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 6 milyon varil artışla 257 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Brent petrolde teknik olarak 68,56 dolar direnç, 58,50 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

