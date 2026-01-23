CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa İstanbul güne rekorla başladı

Borsa İstanbul güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,57 yükselişle 12.924,20 puana çıkarak rekor seviyeden başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 23 Ocak 2026 10:02

Son Güncelleme Tarihi 23 Ocak 2026 10:04

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kazanarak 12.851,49 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,70 puan ve yüzde 0,57 yükselişle 12.924,20 puana çıkarak rekor seviyeden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,15 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,60 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerdeki nispi azalma ve ABD ekonomisinin güçlü kaldığına işaret eden makroekonomik göstergeler risk iştahını beslerken, BIST 100 endeksi genele yayılan alımlarla güne rekor seviyeden başladı.

ABD yönetiminin uyguladığı politikalar ve ülkeye dair ekonomik göstergeler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ülkenin ekonomik yapısının sağlam kaldığı gösteren büyüme verileri piyasalarda olumlu bir gelişme olarak algılanırken, ABD'de büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi iş gücü piyasasına ilişkin de endişelerin bir nebze azalmasına yardımcı oldu.

Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's'in Türkiye değerlendirmelerinin beklendiğini belirtti.

Bunlara ek olarak bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, finansal hesaplar raporunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.00 ve 13.100 puanın direnç, 12.700 ve 12.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Avrupa ülkeleri uzun vadeli borçlanmayı azaltıyor Avrupa ülkeleri uzun vadeli borçlanmayı azaltıyor 22 Ocak 2026 14:13
Fitch Ratings: Çin’de zayıf iç talep 2026 büyümesini sınırlayacak Fitch Ratings: Çin’de zayıf iç talep 2026 büyümesini sınırlayacak 22 Ocak 2026 13:53
Çin’de genç işsizlik yüzde 16,5 oldu Çin'de genç işsizlik yüzde 16,5 oldu 22 Ocak 2026 13:44
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 22 Ocak 2026 13:35
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 22 Ocak 2026 11:50
Fransa, Trump’ın gümrük vergilerini durdurma kararından memnun Fransa, Trump'ın gümrük vergilerini durdurma kararından memnun 22 Ocak 2026 11:47
İngiliz bankacılık devi, Türk perakende hisselerinde hedeflerini güncelledi İngiliz bankacılık devi, Türk perakende hisselerinde hedeflerini güncelledi 22 Ocak 2026 10:28
Çin tahıl üretiminde 2025’te tarihi rekor Çin tahıl üretiminde 2025’te tarihi rekor 22 Ocak 2026 10:16
JP Morgan’dan yapay zeka uyarısı JP Morgan'dan yapay zeka uyarısı 22 Ocak 2026 10:06
Asya borsaları alış ağırlıklı seyrediyor Asya borsaları alış ağırlıklı seyrediyor 22 Ocak 2026 10:04
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 22 Ocak 2026 10:03
Avrupa ülkeleri uzun vadeli borçlanmayı azaltıyor Avrupa ülkeleri uzun vadeli borçlanmayı azaltıyor 22 Ocak 2026 10:02
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.851,4900 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 12851,49 Yüksek 12851,49
Açılış
43,3641 Değişim 0,1234 Son veri saati:
Düşük 43,2535 Yüksek 43,3769
Açılış
50,955 Değişim 0,0966 Son veri saati:
Düşük 50,9191 Yüksek 51,0157
Açılış
6.905,3480 Değişim 91,965 Son veri saati:
Düşük 6835,262 Yüksek 6927,227
Açılış
138,2401 Değişim 5,0338 Son veri saati:
Düşük 133,5877 Yüksek 138,6215
Açılış
BİST En Aktif Hisseler