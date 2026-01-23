Trump, Fed başkanı adayını belirledi: Çok saygın bir isim

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın (FED) bir sonraki başkanını belirlemek amacıyla yürütülen mülakat sürecinin tamamlandığını duyurdu. Seçilen ismi şimdilik açıklamayacağını söyleyen Trump, adayın "son derece saygın, kamuoyunda iyi tanınan ve görevini başarıyla yürütecek" biri olduğunu ifade etti.

Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin mayıs ayında sona erecek olması nedeniyle yeni başkanın bu tarihte görevi devralması bekleniyor.

ADAYLAR KİMLER?

Trump'ın değerlendirdiği isimler arasında Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Kevin Hassett, BlackRock yöneticisi Rick Rieder, Fed Guvernörü Christopher Waller ve eski Fed Guvernörü Kevin Warsh bulunuyor.

Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın kararını ay sonundan önce açıklayabileceğini belirtirken, Trump Davos'ta yaptığı değerlendirmede aday sayısını zihninde bire indirdiğine dair mesaj verdi.

POWELL'A ELEŞTİRİLER SÜRÜYOR

Başlangıçta favori olarak öne çıkan Kevin Hassett için Trump'ın, onu Beyaz Saray'daki mevcut görevinde tutmayı düşünebileceği ve adaylar konusunda özel görüşmelerde kararsızlık yaşadığı da kulislerde konuşuluyor.

Trump, görevdeki Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini yineleyerek, Powell'ı faiz indirimlerinde "sürekli geç kalmakla" suçladı. Trump yönetimi ayrıca, Fed'in Washington'daki genel merkezinin tadilatına ilişkin olası bir ceza soruşturmasını gündeme getirerek Powell üzerindeki baskıyı artırdı. Powell ise bu adımı, para politikası kararları nedeniyle kendisini sindirmeye yönelik bir girişim olarak nitelendirerek reddetti.

Powell'ın başkanlık süresi sona erse bile, 2028 yılına kadar Fed Yönetim Kurulu'nda görev yapma hakkı bulunuyor ve Trump'ın baskılarına rağmen kurulda kalmayı sürdürebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Trump, ipotek dolandırıcılığı iddiaları nedeniyle Fed Guvernörü Lisa Cook'u görevden almaya çalışıyor. Cook ise suçlamaları reddederek hukuki mücadelesini sürdürüyor. Yüksek Mahkeme'nin Cook'un görevden alınmasına ilişkin yetki konusundaki süreci devam ederken, Trump mahkemenin bu dosyaya yaklaşımını yakından izlediğini dile getirdi.