ABD'de işsizlik sigortası başvuruları beklentilerin altında

ABD’de işsizlik sigortası başvuruları geçen hafta sınırlı bir artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 23 Ocak 2026 09:37

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, 17 Ocak ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 200 bin oldu. Bu rakam, bir önceki haftaya göre 1 bin kişilik artış anlamına geldi. Önceki haftanın verisi ise 198 binden 199 bine revize edildi.

Ekonomistler işsizlik sigortası başvurularının 212 bine yükselmesini bekliyorlardı.

Dört haftalık hareketli ortalama 3 bin 750 kişi azalarak 201 bin 500'e geriledi. Bu seviye, 13 Ocak 2024'ten bu yana görülen en düşük dört haftalık ortalama olarak kayda geçti. Bir önceki haftanın ortalaması da 205 binden 205 bin 250'ye revize edildi.

10 Ocak ile sona eren haftada mevsimsellikten arındırılmış sigortalı işsizlik oranı %1,2 seviyesinde sabit kaldı. Aynı dönemde sigortalı işsiz sayısı 26 bin kişi azalarak 1 milyon 849 bine düştü. Önceki haftanın verisi ise 1 milyon 884 binden 1 milyon 875 bine aşağı yönlü revize edildi.

Sigortalı işsiz sayısına ilişkin dört haftalık ortalama 16 bin 250 kişi azalışla 1 milyon 870 bin 750 oldu. Önceki haftanın ortalaması da 1 milyon 889 bin 250'den 1 milyon 887 bine çekildi.

