CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi S&P Global: Dünya ekonomisi yeni düzen arayışında

S&P Global: Dünya ekonomisi yeni düzen arayışında

S&P Global Ratings Küresel Başekonomisti Paul Gruenwald, dünya ekonomisine ilişkin "Washington Uzlaşısı" olarak bilinen düzenin geride kaldığını belirterek, "İnsanlar hala serbest ticaretin ve sermayenin serbest dolaşımının iyi olduğunu düşünüyor. Ancak artık bunun üzerinde bir güvenlik ve jeopolitik katman var. Yeni bir düzen bulmaya çalışıyoruz ama henüz bunun nasıl olacağını bilemiyoruz." dedi.

AA

Oluşturma Tarihi 23 Ocak 2026 11:28

S&P Global Ratings Küresel Başekonomisti Paul Gruenwald, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 56. Yıllık Toplantıları kapsamında küresel ekonomideki dönüşüm süreci ve piyasalara yönelik soruları yanıtladı.

Davos'taki toplantılarda "sisteme, büyük ülkelere ve şirketlere güven" konusunun yoğun şekilde tartışıldığını dile getiren Gruenwald, ülkelerin ve şirketlerin yeniden düzenlenen tedarik zincirleri, ticaret rotaları ve finansal değişikliklere uyum sağlamaya çalıştığını söyledi.

Gruenwald, "Washington Uzlaşısı" olarak nitelendirilen düzenin geride kaldığını düşündüğünü kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eski sistem, piyasaların, serbest ticaretin, sermayenin serbest dolaşımının iyi olduğu ve dünyanın bir anlamda sınırsız olduğu fikrine dayanıyordu. İnsanlar hala serbest ticaretin ve sermayenin serbest dolaşımının iyi olduğunu düşünüyor. Ancak artık bunun üzerinde bir güvenlik ve jeopolitik katman var. Yeni bir düzen bulmaya çalışıyoruz ama henüz bunun nasıl olacağını bilemiyoruz. (Yeni bir düzen bulmaya çalışırken) Riskleri yönetmek, kimlerle ortaklık kuracağımız konusunda daha fırsatçı olmak ve maruziyetleri hedge etmek gerekiyor. Eski düzen bir anlamda iyiliksever hegemon olarak ABD tarafından teminat altına alınmıştı ve bence bu rol dönüşüm geçiriyor."

"FARKLI KOMBİNASYONLARDAN OLUŞAN BİR YAMA İŞİ DÜZEN GÖREBİLİRİZ"

Paul Gruenwald, yeni düzenin tam olarak nasıl olacağını kestirmenin şu an için zor olduğunu belirterek, Kanada Başbakanı Mark Carney'in Davos'ta yaptığı "orta güçlü ülkelerin yükselmesi gerektiğine" ilişkin konuşmasına işaret etti.

ABD ve Çin'in iki süper güç olarak birçok alanda rekabet içinde olduğunu ifade eden Gruenwald, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Orta güçteki ülkeler birlikte ele alındığında küresel ekonomide kritik bir kütle oluşturuyor. Yeni bir düzene giderken, ülkelerin konuya bağlı olarak farklı kombinasyonlarla bir araya geldiğini göreceğiz. Bu kombinasyon ticaret, güvenlik ya da başka alanlarda olabilir. Ancak bazı ülkelerin eski düzenin bazı unsurlarını koruma yönünde hala açık bir isteği var. Dolayısıyla kusursuz, yekpare bir küresel düzen olmayacak. Konuya bağlı olarak farklı kombinasyonlardan oluşan bir yama işi düzen görebiliriz."

"ARTIK İYİ YETİŞMİŞ BİR MAKRO EKONOMİST OLMAK YETMİYOR"

S&P Global Ratings Küresel Başekonomisti Gruenwald, jeopolitik ve güvenlik kaynaklı gelişmelerin ekonomide belirleyici hale geldiğini kaydederek, bu dönemde devletlerin ekonomi üzerindeki rolünün de dönüşümden geçtiğini söyledi.

ABD'de bile hükümetin şirketler üzerinde aktif rol üstlendiğini, onları hisse geri alımı yapmamaları ve bunun yerine ekonomiye yatırım yapmaları konusunda uyardığını aktaran Gruenwald, ABD'de birkaç yıl öncesine göre piyasada çok daha görünür bir devlet olduğunu bildirdi.

Gruenwald, bu nedenle ekonomiyle ilgili tahminler yapabilmek için "artık iyi yetişmiş bir makro ekonomist olmanın tek başına yeterli olmadığının" altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Jeopolitik, enerji, kredi piyasaları ve finansal sistemin alışılmadık çalışma biçimlerini dikkate almamız ve tüm bunları bir araya getirebilmemiz gerekiyor. Bu unsurlar, geçmişte bizim meslek hayatımızın parçası değildi. Bugün, mevcut jeopolitik boyutları hesaba katmadan iyi bir makro tahmin yapmak neredeyse imkansız hale gelmiş durumda. Kendi adıma konuşabilirim ama sanırım birçok ekonomist, günümüzde aşırı uzmanlaşmanın pek mümkün olmadığı bir öğrenme sürecinden geçiyor."

"PİYASALARDAKİ YÜKSEK DEĞERLEMELERİ YAKINDAN İZLİYORUZ"

Paul Gruenwald, küresel ekonomide 2026'ya ilişkin öngörülerini de paylaşarak, bu yıl dünyada yüzde 3,2 ekonomik büyüme beklediklerini ve mevcut zorluklar dikkate alındığında bu büyüme oranının kötü olmadığını söyledi.

Özellikle büyük ekonomilerin her birinin hikayesinin farklı olduğunu dile getiren Gruenwald, "ABD, tarifelerin yarattığı ticaret etkilerinden çıkıyor, Avrupa stratejik özerklik kazanmaya çalışıyor, Çin ise yeniden dengelemeye gidiyor ve emlak piyasası ile diğer deflasyonist baskılarla mücadele ediyor." dedi.

"Veri merkezleri ve yapay zeka yatırımları" ile "görece düşük seyreden enerji fiyatlarının" küresel ekonomiyi destekleyen iki önemli faktör olduğunu kaydeden Gruenwald, risk tarafında ise jeopolitik gelişmelerin yanı sıra piyasalardaki yüksek değerlemeleri yakından izlediklerini vurguladı.

Gruenwald, hisse senedi değerlemelerinin oldukça yüksek olduğunu ve piyasada ciddi bir iyimserlik gözlendiğini belirterek, özellikle yapay zeka hisselerindeki artışı "balon" olarak nitelendirmekte tereddüt ettiklerini anlattı.

Yapay zeka yatırımlarının patlama yaşadığı bir aşamaya girildiğini belirten Gruenwald, "Nihayetinde bu yatırımların karşılığını vermesi gerekiyor. Kazananlar ve kaybedenler elbette olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Rüzgar ve güneş enerjisi fosil yakıtları solladı Rüzgar ve güneş enerjisi fosil yakıtları solladı 22 Ocak 2026 15:03
Borsada faiz kararı etkisi Borsada faiz kararı etkisi 22 Ocak 2026 14:17
Avrupa ülkeleri uzun vadeli borçlanmayı azaltıyor Avrupa ülkeleri uzun vadeli borçlanmayı azaltıyor 22 Ocak 2026 14:13
Fitch Ratings: Çin’de zayıf iç talep 2026 büyümesini sınırlayacak Fitch Ratings: Çin’de zayıf iç talep 2026 büyümesini sınırlayacak 22 Ocak 2026 13:53
Çin’de genç işsizlik yüzde 16,5 oldu Çin'de genç işsizlik yüzde 16,5 oldu 22 Ocak 2026 13:44
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 22 Ocak 2026 13:35
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 22 Ocak 2026 11:50
Fransa, Trump’ın gümrük vergilerini durdurma kararından memnun Fransa, Trump'ın gümrük vergilerini durdurma kararından memnun 22 Ocak 2026 11:47
İngiliz bankacılık devi, Türk perakende hisselerinde hedeflerini güncelledi İngiliz bankacılık devi, Türk perakende hisselerinde hedeflerini güncelledi 22 Ocak 2026 10:28
Çin tahıl üretiminde 2025’te tarihi rekor Çin tahıl üretiminde 2025’te tarihi rekor 22 Ocak 2026 10:16
JP Morgan’dan yapay zeka uyarısı JP Morgan'dan yapay zeka uyarısı 22 Ocak 2026 10:06
Asya borsaları alış ağırlıklı seyrediyor Asya borsaları alış ağırlıklı seyrediyor 22 Ocak 2026 10:04
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.002,2300 Değişim 126,27 Son veri saati:
Düşük 12904,56 Yüksek 13030,83
Açılış
43,373 Değişim 0,1234 Son veri saati:
Düşük 43,2535 Yüksek 43,3769
Açılış
50,9146 Değişim 0,1183 Son veri saati:
Düşük 50,8974 Yüksek 51,0157
Açılış
6.891,0870 Değişim 91,965 Son veri saati:
Düşük 6835,262 Yüksek 6927,227
Açılış
137,4251 Değişim 5,0338 Son veri saati:
Düşük 133,5877 Yüksek 138,6215
Açılış
BİST En Aktif Hisseler