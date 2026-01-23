Avrupa borsaları negatif seyrediyor

CANLI BORSA
Avrupa borsaları, Grönland'a dair endişelerin azalmasına karşı devam eden jeopolitik risklerin etkisiyle İngiltere hariç negatif bir seyir izliyor.

AA

Oluşturma Tarihi 23 Ocak 2026 12:59

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 607,9 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 10.161 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 24.859 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,2 gerilemeyle 8.134 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 44.839 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,4 düşüşle 17.598 puan seviyesinde bulunuyor.

Avro Bölgesi'nde Grönland'a dair risklerin hafiflemesine karşın, İran başta olmak üzere dünya genelinde devam eden jeopolitik gelişmeler risk iştahını baskılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta yaptığı açıklamaların ardından, ABD'nin İran'a doğru ilerleyen bir armadası olduğunu ancak bunu kullanmak zorunda kalmayacağını umduğunu söyledi ve Tahran'ı protestocuları öldürmemesi veya nükleer programını yeniden başlatmaması konusunda uyardı.

Ekonomik ve politik aktörlerin önemli mesajlar verdiği Davos'ta, Trump'ın Grönland meselesi kapsamında bazı Avrupa ülkelerine yönelik olarak açıkladığı ve haziran ayında yüzde 25'e varması öngörülen tarife takviminde geri adım atması, küresel piyasalarda ticaret gerilimlerinin tırmanabileceğine yönelik endişeleri sınırladı.

Bunula birlikte Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlamaya yönelik girişimler de bölgede yakından takip ediliyor. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de güvenlik konularını görüşmek üzere bir araya geleceğini bildirdi.

Bu gelişmeler jeopolitik risklerin azalmasıyla risk iştahını artırırken, Trump'ın İran'a ilişkin açıklamaları jeopolitik risk algısını yeniden yükselterek risk iştahındaki artışı törpüledi.

Trump, İsviçre'nin Davos kentinde dünya liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından Air Force One uçağıyla ABD'ye dönerken gazetecilere, "O yöne doğru giden birçok gemimiz var, her ihtimale karşı... Herhangi bir şey olmasını istemem ama onları çok yakından izliyoruz." diye konuştu.

İran'da son aylarda protestoların sert bir şekilde bastırılmasının ardından İran ve ABD arasındaki gerilimlerin tırmanmasıyla birlikte savaş gemileri geçen hafta Asya-Pasifik bölgesinden hareket etmeye başlamıştı.

Analistler, günün geri kalanında İran'daki gelişmelere dair haber akışının yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

