CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kazanarak 13.021,38 puan oldu.

AA

Oluşturma Tarihi 26 Ocak 2026 13:20

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 28,67 puan ve yüzde 0,22 artışla 13.021,38 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 88,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi ise yüzde 1,01 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,94 ile madencilik, en fazla düşen ise yüzde 2,11 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik risklerin sürmesi ve yarı iletken sektöründeki satıcılı seyir fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını küresel piyasalardan pozitif ayrışarak alıcılı bir seyirle tamamlarken, 13.088,83 puanı görerek rekor tazeledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayımladığı sektörel enflasyon beklentilerine göre, ocakta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya kıyasla piyasa katılımcıları için 1,15 puan azalarak yüzde 22,20'ye, reel sektör için 1,90 puan düşerek yüzde 32,90'a gerilerken hanehalkı için 1,18 puan artarak yüzde 52,08'e yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed İmalat Sanayi Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Dünya Ticaret Örgütü: Küresel ticaret aksaklıklara rağmen dirençli Dünya Ticaret Örgütü: Küresel ticaret aksaklıklara rağmen dirençli 23 Ocak 2026 11:06
Borsa İstanbul güne rekorla başladı Borsa İstanbul güne rekorla başladı 23 Ocak 2026 10:02
Brent petrolün varili 63,92 dolar Brent petrolün varili 63,92 dolar 23 Ocak 2026 09:53
Çin Merkez Bankası’ndan yuan hamlesi: Referans kur Ağustos’tan bu yana zirvede Çin Merkez Bankası'ndan yuan hamlesi: Referans kur Ağustos’tan bu yana zirvede 23 Ocak 2026 09:43
ABD’de işsizlik sigortası başvuruları beklentilerin altında ABD'de işsizlik sigortası başvuruları beklentilerin altında 23 Ocak 2026 09:37
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 23 Ocak 2026 09:29
Amazon’da yeni işten çıkarma dalgası kapıda Amazon’da yeni işten çıkarma dalgası kapıda 23 Ocak 2026 09:21
Trump, Fed başkanı adayını belirledi: Çok saygın bir isim Trump, Fed başkanı adayını belirledi: Çok saygın bir isim 23 Ocak 2026 09:16
Piyasalarda risk iştahı yüksek seyrediyor Piyasalarda risk iştahı yüksek seyrediyor 23 Ocak 2026 09:07
Asya borsalarında rekor! Asya borsalarında rekor! 23 Ocak 2026 08:46
Japonya faizi sabit bıraktı Japonya faizi sabit bıraktı 23 Ocak 2026 08:43
ABD’nin ticari ham petrol stokları 3 milyon 600 bin varil arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları 3 milyon 600 bin varil arttı 23 Ocak 2026 08:41
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.018,0000 Değişim 202,61 Son veri saati:
Düşük 12886,22 Yüksek 13088,83
Açılış
43,3806 Değişim 0,0364 Son veri saati:
Düşük 43,3633 Yüksek 43,3997
Açılış
51,4974 Değişim 0,3444 Son veri saati:
Düşük 51,3198 Yüksek 51,6642
Açılış
7.090,2660 Değişim 183,968 Son veri saati:
Düşük 6945,654 Yüksek 7129,622
Açılış
152,4453 Değişim 10,6560 Son veri saati:
Düşük 142,9702 Yüksek 153,6262
Açılış
BİST En Aktif Hisseler