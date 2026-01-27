İngiltere'de perakende fiyatlar 2 yılın en hızlı yükselişini kaydetti

CANLI BORSA
İngiliz perakendecilerindeki fiyatlar, Şubat 2024 tarihinden bu yana en hızlı artışı kaydetti. Söz konusu artışların başında gıda, mobilya, sağlık ve güzellik ürünlerindeki fiyat artışları geldi.

27 Ocak 2026

British Retail Consortium'un (BRC) mağaza fiyat endeksi, ocakta yıllık yüzde 1,5 arttı. Söz konusu oran, aralık ayında görülen yüzde 0,7'lik yükselişin üzerinde kaydedildi.

Gıda fiyatları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 yükseldi. Aralık ayında yüzde 3,3 olan artış, ekim ayından bu yana en üst seviyeye ulaştı.

Gıda dışı fiyatlar ise yüzde 0,3 artarak Şubat 2024 tarihinden bu yana en büyük yıllık artışı kaydetti.

BRC CEO'su Helen Dickinson ise konuya ilişkin "Enflasyonun zirve yaptığına dair herhangi bir görüş bu rakamlarla desteklenmiyor. Mağaza fiyat enflasyonu bu ay yüksek işletme enerji maliyetleri ve Ulusal Sigorta artışının fiyatlara yansımaya devam etmesi nedeniyle sıçradı. Et, balık ve meyve özellikle etkilendi" açıklamasında bulundu.

