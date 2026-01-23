CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi'nde özel sektör üretimi arttı

Avro Bölgesi'nde özel sektör üretimi arttı

Avro Bölgesi'nde ocak ayında özel sektör üretimlerinde artış gerçekleşti.

AA

Oluşturma Tarihi 23 Ocak 2026 14:00

S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde aralıkta 51,5 olan bileşik PMI, ocakta aynı seviyeyi korudu.

Aralık ayında 48,8 olan imalat sanayi PMI da ocakta 49,4 seviyesine yükseldi. Böylece, imalat sanayi PMI, son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 52,4'ten 51,9'a inerek son 3 ayın en düşük seviyesini gördü.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, altı ise daralma anlamına geliyor.

Veriler, Avro Bölgesi özel sektöründe üretim artışının devam ettiğine işaret etti.

İlginizi Çekebilir
Avro Bölgesi’nde kamu borcu oranı yükseldi Avro Bölgesi'nde kamu borcu oranı yükseldi 22 Ocak 2026 16:42
ABD ekonomisi 2025’in üçüncü çeyreğinde büyüdü ABD ekonomisi 2025'in üçüncü çeyreğinde büyüdü 22 Ocak 2026 16:41
Avrupa Merkez Bankası: Enflasyon hedefe yakın seyrini koruyor Avrupa Merkez Bankası: Enflasyon hedefe yakın seyrini koruyor 22 Ocak 2026 15:59
Rüzgar ve güneş enerjisi fosil yakıtları solladı Rüzgar ve güneş enerjisi fosil yakıtları solladı 22 Ocak 2026 15:03
Borsada faiz kararı etkisi Borsada faiz kararı etkisi 22 Ocak 2026 14:17
Avrupa ülkeleri uzun vadeli borçlanmayı azaltıyor Avrupa ülkeleri uzun vadeli borçlanmayı azaltıyor 22 Ocak 2026 14:13
Fitch Ratings: Çin’de zayıf iç talep 2026 büyümesini sınırlayacak Fitch Ratings: Çin’de zayıf iç talep 2026 büyümesini sınırlayacak 22 Ocak 2026 13:53
Çin’de genç işsizlik yüzde 16,5 oldu Çin'de genç işsizlik yüzde 16,5 oldu 22 Ocak 2026 13:44
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 22 Ocak 2026 13:35
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 22 Ocak 2026 11:50
Fransa, Trump’ın gümrük vergilerini durdurma kararından memnun Fransa, Trump'ın gümrük vergilerini durdurma kararından memnun 22 Ocak 2026 11:47
İngiliz bankacılık devi, Türk perakende hisselerinde hedeflerini güncelledi İngiliz bankacılık devi, Türk perakende hisselerinde hedeflerini güncelledi 22 Ocak 2026 10:28
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.006,5800 Değişim 126,27 Son veri saati:
Düşük 12904,56 Yüksek 13030,83
Açılış
43,3599 Değişim 0,1234 Son veri saati:
Düşük 43,2535 Yüksek 43,3769
Açılış
50,9161 Değişim 0,1206 Son veri saati:
Düşük 50,8951 Yüksek 51,0157
Açılış
6.869,8870 Değişim 95,309 Son veri saati:
Düşük 6831,918 Yüksek 6927,227
Açılış
137,3820 Değişim 5,0338 Son veri saati:
Düşük 133,5877 Yüksek 138,6215
Açılış
BİST En Aktif Hisseler