Avrupa Merkez Bankası: Enflasyon hedefe yakın seyrini koruyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tutanakları açıklandı. Söz konusu tutanaklarda, Yönetim Konseyi üyeleri arasında genel olarak temkinli ve sabırlı bir duruş ön plana çıktı.

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2026 15:59

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi'nin 17-18 Aralık 2025 tarihlerinde Frankfurt'ta gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanakları, Banka'nın ekonomik görünüm ve enflasyon risklerine ilişkin temkinli duruşunu koruduğunu ortaya koydu.

Enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerde, manşet enflasyonun düşüş eğilimini sürdürdüğü, ancak özellikle hizmet fiyatları ve ücret artışlarının enflasyon baskılarını canlı tuttuğu vurgulandı. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmanın enflasyon görünümü üzerinde belirsizlik yarattığına dikkat çekildi. Bu çerçevede Konsey, enflasyonun orta vadede %2 hedefine doğru kalıcı şekilde yönelmesi için para politikasında kısıtlayıcı duruşun korunmasının gerekli olduğu sonucuna vardı.

Konsey, para politikasında her iki yönde de tam esnekliğin korunmasının önemini vurgularken, hizmet enflasyonu ve ücret artışlarının beklenen yavaşlamaya işaret edip etmediğinin yakından izlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Finansal istikrara yönelik endişelerin yaygın olduğu tutanaklarda, hizmet enflasyonunun para politikasına en duyarlı kalem olduğu belirtildi.

Bu çerçevede, baz senaryo altında politika faizlerinin mevcut seviyelerde korunmasının bazı üyeler tarafından sağlam bir yaklaşım olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Konsey üyeleri, küresel büyümenin kademeli olarak toparlandığına işaret ederken, bu toparlanmanın pandemi öncesi ortalamaların altında kaldığı konusunda görüş birliğine vardı.

ABD'de güçlü iç talep, maliye politikası desteği ve yatırım eğilimleri büyümeyi desteklerken, Çin'de ihracatın beklenenden dirençli seyretmesi ve mali teşviklerin etkisiyle görünümün sınırlı ölçüde iyileştiği değerlendirildi.

Euro Bölgesi ekonomisinin 2025'in ikinci yarısında ılımlı bir toparlanma sergilediği belirtilirken, büyümenin hizmetler sektörü öncülüğünde gerçekleştiği, sanayi tarafında ise toparlanmanın zayıf kaldığı kaydedildi. İş gücü piyasasının genel olarak dayanıklı olduğu, ancak iş gücü talebinde yavaşlama sinyallerinin arttığı ifade edildi. Üyeler, ekonomik faaliyetin önümüzdeki dönemde potansiyeline yakın seyredeceği beklentisini paylaştı.

Toplantıda, üç temel politika faizinin mevcut seviyelerde tutulmasının uygun olduğu değerlendirilirken, faiz kararlarının veri odaklı ve toplantı bazında alınmaya devam edeceği yinelendi. Tutanaklarda, jeopolitik gelişmeler, küresel ticaret gerilimleri ve finansal piyasalardaki oynaklığın ekonomik görünüm üzerindeki riskleri artırdığına da dikkat çekildi. Yönetim Konseyi, belirsizliklerin yüksek seyrini koruduğu mevcut ortamda European Central Bank'ın fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda gerekli tüm araçları kullanmaya hazır olduğunu vurguladı.

