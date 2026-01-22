CANLI BORSA
Fitch Ratings: Çin’de zayıf iç talep 2026 büyümesini sınırlayacak

Fitch Ratings, Çin ekonomisinin 2026’da iki hızlı bir görünüm sergilemeye devam edeceğini, güçlü dış talebe karşın zayıf iç talebin büyümeyi sınırlayacağını açıkladı. Kuruluş, 2025’te yüzde 5 olan GSYH büyümesinin 2026’da yüzde 4,1’e gerilemesini bekliyor.

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2026 13:53

Tüketici güvenindeki durgunluk, deflasyonist baskılar ve yatırım üzerindeki rüzgârlar iç talebi baskılamayı sürdürüyor. Bu unsurlar, gayrimenkul sektöründeki düzeltmenin ötesine yayılırken yerel yönetim borç yüküyle de güçleniyor.

Fitch'e göre, yatırımı canlandırmaya ve tüketime geçişi hızlandırmaya yönelik politika adımları artacak, ancak kademeli olacak ve ekonomik faaliyete sınırlı destek sağlayacak. 2025 büyümesi, önceki %4,8 tahminini aşsa da, veriler iç talebi canlandırmanın zorluğuna işaret ediyor. Aralık ayındaki Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nda 2026 için öncelik olarak iç talep vurgulanırken, takas programının uzatılması ve bireysel kredilere faiz sübvansiyonları gibi sınırlı önlemler açıklandı.

Maliye politikasında belirsizlik sürüyor. Fitch, 2026'da bütçe açığının GSYH'ye oranla %8,4'ten %7,9'a ılımlı bir düşüş göstermesini bekliyor. Yerel yönetim altyapı harcamaları 2025'in dördüncü çeyreğinde keskin yavaşladı. Harcama bileşiminin merkezî hükümet ağırlıklı ve tüketime daha fazla odaklı olması bekleniyor.

Tüketim zayıf kalıyor. Perakende satışlar yıl genelinde %3,7 artsa da, 2025'in ikinci yarısında ivme kaybetti ve aralıkta yıllık bazda %0,9'a geriledi. Hizmet üretimi %5,5 ile olumlu ayrıştı. Sabit sermaye yatırımı aralıkta yıllık %15,1 düştü. İhracat, ABD tarifelerine rağmen güçlü seyrini koruyarak 2026 büyümesine sınırlı yukarı yönlü destek sağlıyor.

BİST En Aktif Hisseler