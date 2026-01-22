Borsada faiz kararı etkisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının açıklanmasından sonra Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinde gerileme kaydedildi.

Bankacılık endeksindeki gerilemede politika faizindeki indirimin beklentilerin altında kalması etkili oldu.

Piyasada ortalama beklenti 150 baz puanlık bir indirim yönünde oluşurken TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekti.

Faiz kararından sonra Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinde yüzde 2'yi geçen düşüş kaydedildi.

Bankacılık endeksi saat 14.08 itibarıyla yüzde 2,02 gerilemeyle 17.719,18 puandan hareket ediyor.

BIST 100 endeksi ise kazançlarının bir kısmını geri vererek yüzde 0,14 artışla 12.746,36 puandan seyrediyor.

Endeks faiz kararı öncesinde gün içerisinde 12.854,04 puana kadar çıkmıştı.