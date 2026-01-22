CANLI BORSA
Altının kilogram fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 835 bin liraya indi.

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2026 16:43

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 805 bin 1 lira, en yüksek 6 milyon 905 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 düşüşle 6 milyon 835 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 885 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 11 milyon 778 bin 221,65 lira, işlem miktarı ise 1905,43 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 15 milyar 427 milyon 726 bin 218,77 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Ahlatcı Metal Rafineri olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.885.000,00 4.818,10
En Düşük 6.805.001,00 4.777,75
En Yüksek 6.905.000,00 4.920,00
Kapanış 6.835.000,00 4.900,00
Ağırlıklı Ortalama 6.848.133,25 4.894,52
Toplam İşlem Hacmi (TL) 13.011.778.221,65
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.905,43
Toplam İşlem Adedi 143

