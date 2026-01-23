CANLI BORSA
Japonya faizi sabit bıraktı

Japonya Merkez Bankası (BOJ), beklentilere paralel olarak temel politika faizini yüzde 0,75'te sabit bıraktı.

Japonya Merkez Bankası (BOJ), politika faizini beklentilere paralel biçimde yüzde 0,75 seviyesinde bırakırken, enflasyona ilişkin daha şahin mesajlarla piyasaları olası yeni faiz artırımlarına hazırlıyor.

Banka yönetimi, ekonomik büyüme ile enflasyon görünümüne dair risklerin genel olarak dengeli seyrettiği değerlendirmesinde bulundu.

BOJ, faizlerde değişikliğe gitmemesine rağmen 2025 ve 2026 mali yıllarına ilişkin büyüme öngörülerini yukarı yönlü revize etti ve enflasyon konusundaki sıkı duruşunu sürdürdü.

Bu yaklaşım, kademeli ekonomik toparlanmanın, halen görece düşük olan borçlanma maliyetlerinin ilerleyen dönemde artırılabileceğine dair güveni yansıtıyor.

Öte yandan merkez bankası, zayıf yenin enflasyon üzerindeki etkilerine dikkat çekerek temkinli bir duruş sergiledi. Para birimindeki hareketlerin, şirketleri artan ithalat maliyetlerini fiyatlara yansıtmaya zorlayabileceği ve bunun da çekirdek enflasyonu yukarı çekebileceği belirtildi. Bu gelişmeler, faiz artışlarının zamanlamasında belirleyici bir unsur olarak görülüyor.

