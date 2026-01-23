ABD'nin ticari ham petrol stokları 3 milyon 600 bin varil arttı

CANLI BORSA
ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 600 bin varil arttı.

Oluşturma Tarihi 23 Ocak 2026 08:41

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 600 bin varil artışla 426 milyon varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 5 milyon 270 bin varil aratacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 800 bin varil artarak 414 milyon 500 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 6 milyon varil artışla 257 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ DÜŞTÜ

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 10-16 Ocak haftasında 21 bin varil azalarak 13 milyon 732 bin varile düştü.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 645 bin varil azalışla 6 milyon 447 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 618 bin bin varil azalışla 3 milyon 688 bin varil oldu.

EIA'nın Ocak 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 590 bin varil olması bekleniyor.

