Avrupa ülkeleri uzun vadeli borçlanmayı azaltıyor

Barclays'in kamu borcu ihraç eğilimlerine dayanan öngörüsüne göre, Almanya, Fransa ve İtalya'nın da yer aldığı büyük Euro Bölgesi ülkelerinde satılan borçların ortalama vadesi bu yıl 2015 yılından bu yana ilk kez 10 yılın altına gerileyecek.

İngiltere'de ise ortalama vadenin 8,8 yıl olması ve bunun yüzyılın en düşük seviyesi olarak kaydedilmesi bekleniyor.

Veriler, emeklilik fonları gibi geleneksel yatırımcıların uzun vadeli borca olan ilgisinin azalmasına borç yöneticilerinin nasıl yanıt verdiğini gösteriyor. Hollanda bu ay, 1,8 trilyon euroluk emeklilik sisteminde kapsamlı bir reformu tamamladı. Bu adımın uzun vadeli tahvillere olan talebi zayıflatması bekleniyor.

Aegon Asset Management küresel yatırım direktörü Stephen Jones, "Yapısal talep kökten değişti. Zorunlu alıcı tabanı ortadan kalktı ve çözülmeye başladı" dedi.