Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 105,91 puan ve yüzde 0,83 artışla 12.834,08 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 83,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken holding endeksi ise yüzde 0,39 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,95 ile tekstil deri, en fazla düşen ise yüzde 1,07 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland meselesi kapsamında Avrupa ülkelerine yönelik devreye alınması planlanan yeni gümrük tarifelerini askıya aldığını açıklamasının ardından pozitif bir seyir izliyor.

Yurt içinde BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı öncesinde küresel piyasalara paralel günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 13.000 puanın direnç, 12.700 ve 12.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan 46 ekonomist, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.