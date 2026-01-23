CANLI BORSA
Altının kilogram fiyatı 7 milyon liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon liraya çıktı.

Oluşturma Tarihi 23 Ocak 2026 16:38

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 930 bin lira, en yüksek 7 milyon 20 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,4 artışla 7 milyon lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 835 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 289 milyon 430 bin 281,87 lira, işlem miktarı ise 1340,17 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 811 milyon 37 bin 893,46 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Denizbank, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.835.000,00 4.900,00
En Düşük 6.930.000,00 4.880,00
En Yüksek 7.020.000,00 5.031,00
Kapanış 7.000.000,00 5.030,00
Ağırlıklı Ortalama 6.970.424,54 4.984,88
Toplam İşlem Hacmi (TL) 9.289.430.281,87
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.340,17
Toplam İşlem Adedi 81

