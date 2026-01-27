AB'de elektrikli araç satışları benzinliyi solladı

Aralık ayında Avrupa Birliği'nde tam elektrikli otomobil satışları, ilk kez benzinli araçların önüne geçti. ACEA'nın yayımladığı veriler, bu dönüm noktasının emisyon kurallarının esnetilmesinin tartışıldığı bir süreçte yaşandığını ortaya koydu.

Rakamlar, Tesla'nın Avrupa pazarındaki payının düşüşünü sürdürdüğünü gösterirken, Çinli üretici BYD ile Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in satışlarını artırdığını ortaya koydu. Aralık ayında elektrikli, plug-in hibrit ve hibrit modellerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 67 seviyesine yükseldi.

ACEA verilerine göre Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde otomobil satışları Aralık ayında yüzde 7,6 artışla 1,2 milyon adede ulaştı. 2025 yılı genelinde ise satışlar yüzde 2,4 yükselerek 13,3 milyon adet olarak kaydedildi.

Aynı dönemde Volkswagen ve Stellantis markalarında tescil sayıları sırasıyla yüzde 10,2 ve yüzde 4,5 oranında artarken, Renault'ta yüzde 2,2'lik bir düşüş yaşandı.

Tesla'nın tescilleri Aralık ayında yüzde 20,2 azalırken, BYD'nin tescil sayısında yüzde 229,7 gibi dikkat çekici bir artış görüldü.

AB genelinde toplam otomobil satışları Aralık ayında yüzde 5,8 artarak yaklaşık 1 milyon araca çıkarken, yıl genelinde ise yüzde 1,8'lik yükselişle 10,8 milyon adet seviyesine ulaştı.