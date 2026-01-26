Kanada'dan Çin açıklaması: Ticaret anlaşması gündemimizde yok

CANLI BORSA
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehdidinden sonra, Çin ile serbest ticaret anlaşması yapılmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Çin ile bir serbest ticaret anlaşması yapma niyetinde olmadığını ifade ederek, Kanada-ABD-Meksika Ticaret Anlaşması'na (CUSMA) bağlı kalacaklarını belirtti.

Carney, yaptığı son açıklamada, ABD ve Meksika bilgilendirilmeden böyle bir adım atılmayacağını dile getirdi.

Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ottawa'nın Pekin ile bir anlaşma yapması durumunda Kanada ihracatına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanabileceği yönündeki tehdidinden sonra geldi. Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, Kanada'nın Çin malları için ABD'ye yönelik bir "aktarma noktası" durumunda gelmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

ABD ile Kanada arasındaki gerilim, Carney'nin Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda büyük güçlerin ekonomik baskılarına karşı uyarıda bulunmasından sonra daha fazla arttı. Trump, bu açıklamaların ardından Kanada'yı kendi "Barış Kurulu" girişiminden çıkardı.

Ottawa ile Pekin arasında 16 Ocak'ta varılan ön anlaşma kapsamında, belirli ürünlerde karşılıklı gümrük vergileri düşürüldü. Kanada, sınırlı sayıda Çin menşeli elektrikli aracın daha düşük tarifeyle ülkeye girişine izin verirken, Çin de Kanada'nın bazı tarım ürünlerine uygulanan vergileri azaltmayı kabul etti.

Carney, bahsedilen düzenlemenin CUSMA ile uyumlu olduğunu ifade ederek "Bu adım, son yıllarda ortaya çıkan bazı ticari sorunları düzeltmeye yöneliktir" açıklamasında bulundu.

