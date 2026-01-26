CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat haftaya yüzde 0,35 yükselişle 14.631,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 26 Ocak 2026 09:31

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,96 artışla 14.580,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 14.605,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,35 üzerinde 14.631,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik risklerin sürmesi, yarı iletken sektöründeki satıcılı seyir ve ABD'de kar fırtınasının bazı sektörleri olumsuz etkilemesiyle negatif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.700 ve 14.800 puanın ise direnç, 14.500 ve 14.400 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Piyasalarda risk iştahı yüksek seyrediyor Piyasalarda risk iştahı yüksek seyrediyor 23 Ocak 2026 09:07
Asya borsalarında rekor! Asya borsalarında rekor! 23 Ocak 2026 08:46
Japonya faizi sabit bıraktı Japonya faizi sabit bıraktı 23 Ocak 2026 08:43
ABD’nin ticari ham petrol stokları 3 milyon 600 bin varil arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları 3 milyon 600 bin varil arttı 23 Ocak 2026 08:41
Altının kilogram fiyatı düştü Altının kilogram fiyatı düştü 22 Ocak 2026 16:43
Avro Bölgesi’nde kamu borcu oranı yükseldi Avro Bölgesi'nde kamu borcu oranı yükseldi 22 Ocak 2026 16:42
ABD ekonomisi 2025’in üçüncü çeyreğinde büyüdü ABD ekonomisi 2025'in üçüncü çeyreğinde büyüdü 22 Ocak 2026 16:41
Avrupa Merkez Bankası: Enflasyon hedefe yakın seyrini koruyor Avrupa Merkez Bankası: Enflasyon hedefe yakın seyrini koruyor 22 Ocak 2026 15:59
Rüzgar ve güneş enerjisi fosil yakıtları solladı Rüzgar ve güneş enerjisi fosil yakıtları solladı 22 Ocak 2026 15:03
Borsada faiz kararı etkisi Borsada faiz kararı etkisi 22 Ocak 2026 14:17
Avrupa ülkeleri uzun vadeli borçlanmayı azaltıyor Avrupa ülkeleri uzun vadeli borçlanmayı azaltıyor 22 Ocak 2026 14:13
Fitch Ratings: Çin’de zayıf iç talep 2026 büyümesini sınırlayacak Fitch Ratings: Çin’de zayıf iç talep 2026 büyümesini sınırlayacak 22 Ocak 2026 13:53
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.992,7100 Değişim 126,27 Son veri saati:
Düşük 12904,56 Yüksek 13030,83
Açılış
43,4023 Değişim 0,0358 Son veri saati:
Düşük 43,3639 Yüksek 43,3997
Açılış
51,5198 Değişim 0,3444 Son veri saati:
Düşük 51,3198 Yüksek 51,6642
Açılış
7.067,7940 Değişim 160,007 Son veri saati:
Düşük 6945,654 Yüksek 7105,661
Açılış
149,7752 Değişim 9,7754 Son veri saati:
Düşük 142,9702 Yüksek 152,7456
Açılış
BİST En Aktif Hisseler