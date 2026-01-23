Asya borsalarında rekor!

Asya borsaları tarihi zirvelere tırmanırken, küresel yatırımcıların politika belirsizlikleri ve jeopolitik riskler nedeniyle ABD varlıklarından uzaklaşma eğilimi dolardaki zayıflığı sürdürdü. Bu ortamda değerli metaller de rekor seviyelere yükseldi.

MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0,5 artış kaydederek rekor bir kapanışa doğru ilerliyor. Yapay zeka altyapısına yönelik güçlü talebin etkisiyle endeks, son dokuz haftanın sekizinde yükselerek bölge genelindeki şirket hisselerini destekledi. Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 0,75 seviyesinde sabit bırakmasının ardından Japon hisse senetleri değer kazanırken, yen zayıfladı.

Döviz piyasalarında ise Çin Merkez Bankası'nın yuanın günlük referans kurunu yakından izlenen 7 dolar eşiğinin üzerine taşıması öne çıktı. Bu adım, 2023'ten bu yana söz konusu seviyenin ilk kez aşılması anlamına geliyor.