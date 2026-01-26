CANLI BORSA
Almanya'da iş dünyası görünümü geriledi

Almanya'da iş dünyası görünümü, kamu yatırımı vaadine rağmen ekonominin cansız olmasından dolayı 2026 yılının başında geriledi.

Ifo Enstitüsü'nün beklenti endeksi Ocak ayında, Aralık'taki 89,7 seviyesinden 89,5'e geriledi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, verileri değerlendirirken "Alman ekonomisi yeni yıla zayıf bir ivmeyle girdi" ifadesini kullandı. İmalat sektöründe iş dünyası iklimi belirgin şekilde iyileşirken, hizmet sektöründe ise kötüleşme yaşandı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, üç yıl aradan sonra 2025'te yeniden büyüme kaydetti. Altyapı ve savunma alanlarına yönelik kamu harcamalarının desteğiyle yeni bir toparlanma sürecinin başlaması bekleniyor. Ancak Başbakan Friedrich Merz, geçen yıl kaydedilen yüzde 0,2'lik büyüme oranını yeterli bulmadığını dile getirmişti.

Alman Merkez Bankası (Bundesbank), ekonominin 2026 boyunca toparlanma eğilimini sürdüreceğini öngörürken, Uluslararası Para Fonu (IMF) de geçtiğimiz hafta bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 1,1'e yükseltti.

Öte yandan başka bir ankete göre, ABD ile yaşanan ticaret gerilimleri ve Çin'den gelen yoğun rekabet nedeniyle imalat sektörü Ocak ayında da daralmayı sürdürdü. Ancak bu daralmanın önceki aylara kıyasla daha sınırlı kaldığı belirtildi.

Kimya devi BASF ise geçen hafta gelirlerinde düşüş yaşandığını açıkladı. Bu tablo, özellikle ana müşterisi olan otomotiv sektöründeki zayıf talep ve sektördeki aşırı kapasite sorununun yol açtığı uzun süreli gerilemeyi gözler önüne serdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta Grönland'a ilişkin planları nedeniyle yeni gümrük vergileriyle tehditte bulunması ve kısa süre sonra bu söylemden geri adım atması, piyasalarda belirsizliğin artmasına neden oldu.

