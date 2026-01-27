ABD’deki kar fırtınası Bitcoin madenciliğini yavaşlattı

ABD genelinde etkili olan şiddetli kar fırtınası, enerji şebekesinin dengede tutulabilmesi için Bitcoin madencilerinin faaliyetlerini geçici olarak azaltmasına yol açtı. Bu durum, Bitcoin ağının hash oranının hafta sonu itibarıyla son yedi ayın en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu.

Hafta sonu yaklaşık 36 eyaleti etkisi altına alan fırtına, bir milyona yakın hanede elektrik kesintilerine sebep oldu.

Madencilik verilerini takip eden CoinWarz'a göre, Bitcoin ağının hash oranı cuma günü düşüşe geçti ve pazar günü saniyede 663 eksahash (EH/s) seviyesine kadar indi. Bu, yalnızca iki gün içinde hash gücünde yüzde 40'ı aşan bir kayba işaret ediyor.

Hash oranı daha sonra toparlanma sinyalleri verdi. Pazartesi günü itibarıyla ağın toplam hash gücü yaklaşık 854 EH/s seviyelerinde ölçüldü.

HASH ORANI NEDİR?

Hash oranı, bir kripto para ağının güvenlik düzeyini ve toplam madencilik kapasitesini gösteren en önemli metriklerden biri olarak kabul edilir. Madencilerin saniyede kaç farklı kriptografik işlem (hash) denemesi yaptığını ifade eder. Hash oranının düşmesi, ağın güvenliğinin zayıfladığı anlamına gelebilirken, ani ve sert gerilemeler genellikle regülasyon baskısı, artan enerji maliyetleri veya fiyat düşüşleriyle ilişkilendiriliyor.