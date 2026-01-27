CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsalarında, yarı iletken hisselerindeki alıcılı seyir ve jeopolitik risklerdeki dengelenmenin küresel risk iştahını artırmasıyla pozitif seyir izleniyor.

AA

Oluşturma Tarihi 27 Ocak 2026 09:47

Bölgedeki yarı iletken hisselerindeki primler dikkati çekerken ABD'nin önemli yarı iletken imalatçılarından Intel'in bilançosu sonrası ABD endekslerinde yarı iletken tarafında ortaya çıkan satış baskısı yeni ürün ve yatırım haberlerinin ardından yerini alış ağırlıklı bir seyre bıraktı.

Dün Nvidia'nın yapay zeka altyapı sağlayıcısı CoreWeave'e 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurmasının ardından CoreWeave'in hisseleri yaklaşık yüzde 6 yükseldi. Microsoft'un hisseleri de yeni nesil yapay zeka çipi "Maia 200"ü tanıtmasının ardından yüzde 1 arttı.

ABD tarafında yarı iletken sektörüne yönelik olumlu haber akışının etkisiyle Japonya ve Güney Kore'de işlem gören yarı iletken ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişler yüzde 7'yi aştı.

TRUMP, GÜNEY KORE'YE YÖNELİK TARİFELERİ ARTIRDI

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmasını yürürlüğe koymadığı için Güney Kore'ye uygulanan otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı tarifelerin yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıldığını duyurdu.

Ticaret anlaşmalarının ABD için çok önemli olduğunu vurgulayan Trump, bu anlaşmaların her birinde üzerinde mutabık kalınan işlem doğrultusunda tarifeleri düşürmek için hızlı bir şekilde harekete geçtiklerini belirtti.

Trump, ticaret ortaklarından da aynı yaklaşımı beklediklerini kaydederek, Güney Kore parlamentosunun ABD ile yaptığı anlaşmaya uymadığını ileri sürdü.

Bölge piyasalarında alış ağırlıklı seyir dikkati çekerken Trump'ın Güney Kore'ye yönelik tarife adımının etkilerinin sınırlı olduğu takip ediliyor.

AB İLE HİNDİSTAN ARASINDAKİ TİCARET ANLAŞMASININ DUYURULMASI BEKLENİYOR

Avrupa Birliği (AB) ve Hindistan arasında bir ticaret anlaşmasının olacağına ilişkin haber akışı da bölgedeki yatırımcıların odağında bulunuyor.

Uzun zamandır yapılması beklenen ticaret anlaşmasının Trump'ın küresel ticaret alanında attığı tarife adımlarına karşı tarafların daha dirençli olmasına katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 53.294 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7 artışla 5.085 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 4.147 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,3 primle 27.109 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 yükselişle 81.675 puan seviyesinde bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 26 Ocak 2026 09:31
Kanada’dan Çin açıklaması: Ticaret anlaşması gündemimizde yok Kanada'dan Çin açıklaması: Ticaret anlaşması gündemimizde yok 26 Ocak 2026 08:39
Altının kilogram fiyatı 7 milyon liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 7 milyon liraya yükseldi 23 Ocak 2026 16:38
Fransa’da 2026 bütçe tasarısının gelirlere ilişkin kısmı onaylandı Fransa'da 2026 bütçe tasarısının gelirlere ilişkin kısmı onaylandı 23 Ocak 2026 15:54
Avro Bölgesi’nde özel sektör üretimi arttı Avro Bölgesi'nde özel sektör üretimi arttı 23 Ocak 2026 14:00
Borsa günün ilk yarısında rekor seyrini sürdürüyor Borsa günün ilk yarısında rekor seyrini sürdürüyor 23 Ocak 2026 13:27
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 23 Ocak 2026 12:59
S&P Global: Dünya ekonomisi yeni düzen arayışında S&P Global: Dünya ekonomisi yeni düzen arayışında 23 Ocak 2026 11:28
Çin ekonomisi büyüme hedefini yakaladı Çin ekonomisi büyüme hedefini yakaladı 23 Ocak 2026 11:12
Dünya Ticaret Örgütü: Küresel ticaret aksaklıklara rağmen dirençli Dünya Ticaret Örgütü: Küresel ticaret aksaklıklara rağmen dirençli 23 Ocak 2026 11:06
Borsa İstanbul güne rekorla başladı Borsa İstanbul güne rekorla başladı 23 Ocak 2026 10:02
Brent petrolün varili 63,92 dolar Brent petrolün varili 63,92 dolar 23 Ocak 2026 09:53
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.177,3200 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13177,32 Yüksek 13177,32
Açılış
43,4022 Değişim 0,0462 Son veri saati:
Düşük 43,3496 Yüksek 43,3958
Açılış
51,6152 Değişim 0,1534 Son veri saati:
Düşük 51,5168 Yüksek 51,6702
Açılış
7.087,6930 Değişim 142,905 Son veri saati:
Düşük 6955,688 Yüksek 7098,593
Açılış
153,2545 Değişim 13,1473 Son veri saati:
Düşük 141,9566 Yüksek 155,1039
Açılış
BİST En Aktif Hisseler