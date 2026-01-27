Asya borsaları pozitif seyrediyor

Bölgedeki yarı iletken hisselerindeki primler dikkati çekerken ABD'nin önemli yarı iletken imalatçılarından Intel'in bilançosu sonrası ABD endekslerinde yarı iletken tarafında ortaya çıkan satış baskısı yeni ürün ve yatırım haberlerinin ardından yerini alış ağırlıklı bir seyre bıraktı.

Dün Nvidia'nın yapay zeka altyapı sağlayıcısı CoreWeave'e 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurmasının ardından CoreWeave'in hisseleri yaklaşık yüzde 6 yükseldi. Microsoft'un hisseleri de yeni nesil yapay zeka çipi "Maia 200"ü tanıtmasının ardından yüzde 1 arttı.

ABD tarafında yarı iletken sektörüne yönelik olumlu haber akışının etkisiyle Japonya ve Güney Kore'de işlem gören yarı iletken ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişler yüzde 7'yi aştı.

TRUMP, GÜNEY KORE'YE YÖNELİK TARİFELERİ ARTIRDI

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmasını yürürlüğe koymadığı için Güney Kore'ye uygulanan otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı tarifelerin yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıldığını duyurdu.

Ticaret anlaşmalarının ABD için çok önemli olduğunu vurgulayan Trump, bu anlaşmaların her birinde üzerinde mutabık kalınan işlem doğrultusunda tarifeleri düşürmek için hızlı bir şekilde harekete geçtiklerini belirtti.

Trump, ticaret ortaklarından da aynı yaklaşımı beklediklerini kaydederek, Güney Kore parlamentosunun ABD ile yaptığı anlaşmaya uymadığını ileri sürdü.

Bölge piyasalarında alış ağırlıklı seyir dikkati çekerken Trump'ın Güney Kore'ye yönelik tarife adımının etkilerinin sınırlı olduğu takip ediliyor.

AB İLE HİNDİSTAN ARASINDAKİ TİCARET ANLAŞMASININ DUYURULMASI BEKLENİYOR

Avrupa Birliği (AB) ve Hindistan arasında bir ticaret anlaşmasının olacağına ilişkin haber akışı da bölgedeki yatırımcıların odağında bulunuyor.

Uzun zamandır yapılması beklenen ticaret anlaşmasının Trump'ın küresel ticaret alanında attığı tarife adımlarına karşı tarafların daha dirençli olmasına katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 53.294 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7 artışla 5.085 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 4.147 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,3 primle 27.109 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 yükselişle 81.675 puan seviyesinde bulunuyor.