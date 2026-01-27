Japon yeni, müdahale endişeleriyle güçlenmeye devam ediyor

Pepperstone kıdemli araştırma stratejisti Michael Brown, piyasa katılımcılarının muhtemel müdahale olasılığından çekindiğini ifade ett,. Brown, kur kontrollerinin genellikle fiili müdahale öncesinde "son uyarı" işlevi gördüğünü, bu sebeple JPY'de kısa pozisyonların cazibesinin ciddi olarak azaldığını ifade etti.

Ancak müdahale olmadan zaman geçtikçe piyasaların otoritelerin kararlılığını test etmek için tekrar JPY satışı yapabileceğini belirtti.

Geçen hafta ABD ve Japonya otoritelerinden gelen müdahale sinyalleri sonrası USD/JPY'de yaşanan gerilemenin, daha geniş çaplı bir dolar değer kaybına yol açabileceğini kaydeden Barclays, Asya'daki bölgesel para birimlerinin bu eğilime katılması durumunda doların daha fazla zayıflayabileceğine dikkat çekti.

Banka, Kore wonu (KRW), Tayland bahtı (THB) ve Singapur doları (SGD)'nın JPY güçlenmesine en olumlu tepki veren para birimleri olduğunu, Hindistan rupisi (INR), Çin yuanı (CNY) ve Endonezya rupisi (IDR)'nin ise en az tepki verdiğini ifade etti.