Japonya’da hizmet üretici fiyat endeksi arttı

BOJ tarafından açıklanan veriler, Kasım ayında kaydedilen yüzde 2,7'lik artışın ardından gelen bu yükselişin, işgücü kıtlığının şirketleri artan maliyetleri fiyatlara yansıtmaya zorlamaya devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu ortaya koydu.

Şirketlerin birbirlerine sundukları hizmetler için talep ettikleri fiyatları izleyen hizmet üretici fiyat endeksinde, özellikle otelcilik ve inşaat gibi emek yoğun sektörlerde fiyat artışları öne çıktı. Veriler, sıkı işgücü piyasasının ücretleri ve hizmet sektörü enflasyonunu yukarı yönlü baskılamaya devam ettiği yönündeki BOJ değerlendirmesini destekledi.

BOJ yayımladığı bir analizde, zayıf yenin enflasyon üzerindeki etkisinin yalnızca ithalat maliyetleriyle sınırlı kalmadığı, işgücü maliyetlerinin fiyatlara yansıması gibi ikinci tur etkilerle arttığı vurgulandı.