CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya’da hizmet üretici fiyat endeksi arttı

Japonya’da hizmet üretici fiyat endeksi arttı

Japonya'da hizmet sektörü fiyatlarının önde gelen bir göstergesi olan Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 arttı.

Oluşturma Tarihi 27 Ocak 2026 10:08

Son Güncelleme Tarihi 27 Ocak 2026 10:09

BOJ tarafından açıklanan veriler, Kasım ayında kaydedilen yüzde 2,7'lik artışın ardından gelen bu yükselişin, işgücü kıtlığının şirketleri artan maliyetleri fiyatlara yansıtmaya zorlamaya devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu ortaya koydu.

Şirketlerin birbirlerine sundukları hizmetler için talep ettikleri fiyatları izleyen hizmet üretici fiyat endeksinde, özellikle otelcilik ve inşaat gibi emek yoğun sektörlerde fiyat artışları öne çıktı. Veriler, sıkı işgücü piyasasının ücretleri ve hizmet sektörü enflasyonunu yukarı yönlü baskılamaya devam ettiği yönündeki BOJ değerlendirmesini destekledi.

BOJ yayımladığı bir analizde, zayıf yenin enflasyon üzerindeki etkisinin yalnızca ithalat maliyetleriyle sınırlı kalmadığı, işgücü maliyetlerinin fiyatlara yansıması gibi ikinci tur etkilerle arttığı vurgulandı.

İlginizi Çekebilir
AB, Rusya’dan gaz ithalatını sonlandırmaya onay verdi AB, Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya onay verdi 26 Ocak 2026 15:01
Goldman Sachs: Bakırda yılın ilk yarısında güçlenme, sonrasında geri çekilme beklentisi Goldman Sachs: Bakırda yılın ilk yarısında güçlenme, sonrasında geri çekilme beklentisi 26 Ocak 2026 14:04
Belçika’da demir yolu çalışanlarının 5 günlük grevi başladı Belçika'da demir yolu çalışanlarının 5 günlük grevi başladı 26 Ocak 2026 14:00
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 26 Ocak 2026 13:20
Almanya’da iş dünyası görünümü geriledi Almanya'da iş dünyası görünümü geriledi 26 Ocak 2026 13:17
Fed faiz indirimine gidecek mi? Beklentiler ne yönde? İşte yanıtı... Fed faiz indirimine gidecek mi? Beklentiler ne yönde? İşte yanıtı... 26 Ocak 2026 11:11
Rosatom, Çin’deki yeni güç ünitesi için ilk yakıtı teslim etti Rosatom, Çin'deki yeni güç ünitesi için ilk yakıtı teslim etti 26 Ocak 2026 11:04
Avrupa’da doğal gaz fiyatları artmaya devam ediyor Avrupa'da doğal gaz fiyatları artmaya devam ediyor 26 Ocak 2026 10:51
Malezya varlıklarına son 7 yılın en güçlü talebi! Malezya varlıklarına son 7 yılın en güçlü talebi! 26 Ocak 2026 10:25
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 26 Ocak 2026 10:05
Brent petrolün varili 65,49 dolar Brent petrolün varili 65,49 dolar 26 Ocak 2026 10:04
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 26 Ocak 2026 09:49
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.131,8000 Değişim 176,53 Son veri saati:
Düşük 13086,42 Yüksek 13262,95
Açılış
43,3959 Değişim 0,0466 Son veri saati:
Düşük 43,3496 Yüksek 43,3962
Açılış
51,5146 Değişim 0,2113 Son veri saati:
Düşük 51,4589 Yüksek 51,6702
Açılış
7.089,6960 Değişim 161,167 Son veri saati:
Düşük 6955,688 Yüksek 7116,855
Açılış
154,7241 Değişim 16,4140 Son veri saati:
Düşük 141,9566 Yüksek 158,3706
Açılış
BİST En Aktif Hisseler