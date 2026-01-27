Goldman Sachs: Almanya ekonomisi toparlanmaya başladı

CANLI BORSA
Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 1,1 büyümesi bekleniyor. Goldman Sachs Research’e göre bu oran, 2025’teki yalnızca yüzde 0,3’lük büyümenin ardından 6 yıl devam eden durgunluğun sona ermesine işaret ediyor.

İmalat sektörü, son yıllarda büyüme üzerinde baskı oluştursa da istikrar sinyalleri vermeye başladı. Buna karşın, ABD tarifelerinin etkisinin azalması beklenirken, Çin kaynaklı rekabetin ihracat üzerinde baskı yaratmayı sürdüreceği öngörülüyor. Goldman Sachs ekonomisti Niklas Garnadt, bu yılki büyümenin yaklaşık yarısının mali genişlemeden kaynaklanacağını belirtti.

Almanya ekonomisi 2018'den bu yana büyük ölçüde durağan seyretti. %1,1'lik büyüme, ülkenin potansiyel büyüme tahmini olan %0,5'in ve mevcut %1'lik piyasa beklentisinin üzerinde yer alıyor. Rapora göre bütçe açığı 2026'da %3,7'ye, 2027'de %3,9'a yükselecek. Bu seviyeler, resesyon dışı dönemler için onlarca yılın en yüksek açıkları olarak değerlendiriliyor.

Geçen yıl borç freni kuralında yapılan değişiklikler, savunma ve altyapı harcamalarının önünü açtı. Mali genişleme artık kamu yatırımlarından ziyade sübvansiyonlar, sosyal harcamalar ve vergi indirimlerine odaklanıyor. Savunma harcamalarının 2029'da GSYH'nın %3,3'üne ulaşması bekleniyor.

Goldman Sachs, 10 yıllık Alman tahvil faizlerinin 2026 sonunda %3,25'e yükseleceğini öngörürken, iç tüketime ve savunmaya duyarlı hisselerde olumlu bir görünüm bekliyor.

