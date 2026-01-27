Bakırda rekor sonrası geri çekilme

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakırın ton fiyatı yüzde 0,16'lık düşüşle 102.600 yuan seviyesine inerken, Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır yüzde 0,68 değer kaybederek 13.109,50 dolardan işlem gördü.

Piyasalardaki dalgalanmayı artırabilecek bir gelişme olarak SHFE, bakır ve alüminyum kontratlarında teminat oranlarını yükselttiğini ve günlük fiyat hareket sınırlarını genişlettiğini duyurdu. Söz konusu düzenlemelerin 28 Ocak'tan itibaren geçerli olması bekleniyor.

Diğer baz metallerde ise yön arayışı dikkat çekti. SHFE'de kalay fiyatları yüzde 1,93 artışla ton başına 451.160 yuana ulaşırken, LME'de kalay yüzde 4,09'luk güçlü bir yükselişle 56.450 dolara çıktı. Alüminyum fiyatları SHFE'de yüzde 0,21, LME'de ise yüzde 0,47 oranında geriledi.

Çinko SHFE'de yüzde 0,77 yükseliş kaydederken, LME'de yüzde 0,25 düşüş yaşadı. Nikel fiyatları SHFE'de yüzde 1,87, LME'de ise yüzde 0,17 oranında değer kaybetti. Kurşun ise SHFE'de yüzde 0,79, LME'de yüzde 0,07'lik düşüşle işlem gördü.

Analistler, bakır fiyatlarındaki geri çekilmenin büyük ölçüde kâr satışlarından kaynaklandığını, ancak küresel arz ve talep koşullarının orta vadede fiyatların yönünü belirlemeye devam edeceğini ifade ediyor.