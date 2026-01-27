CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Bakırda rekor sonrası geri çekilme

Bakırda rekor sonrası geri çekilme

Bakır fiyatları, tarihi zirvelere yaklaşmasının ardından yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle birlikte düşüş kaydetti.

Oluşturma Tarihi 27 Ocak 2026 11:14

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakırın ton fiyatı yüzde 0,16'lık düşüşle 102.600 yuan seviyesine inerken, Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır yüzde 0,68 değer kaybederek 13.109,50 dolardan işlem gördü.

Piyasalardaki dalgalanmayı artırabilecek bir gelişme olarak SHFE, bakır ve alüminyum kontratlarında teminat oranlarını yükselttiğini ve günlük fiyat hareket sınırlarını genişlettiğini duyurdu. Söz konusu düzenlemelerin 28 Ocak'tan itibaren geçerli olması bekleniyor.

Diğer baz metallerde ise yön arayışı dikkat çekti. SHFE'de kalay fiyatları yüzde 1,93 artışla ton başına 451.160 yuana ulaşırken, LME'de kalay yüzde 4,09'luk güçlü bir yükselişle 56.450 dolara çıktı. Alüminyum fiyatları SHFE'de yüzde 0,21, LME'de ise yüzde 0,47 oranında geriledi.

Çinko SHFE'de yüzde 0,77 yükseliş kaydederken, LME'de yüzde 0,25 düşüş yaşadı. Nikel fiyatları SHFE'de yüzde 1,87, LME'de ise yüzde 0,17 oranında değer kaybetti. Kurşun ise SHFE'de yüzde 0,79, LME'de yüzde 0,07'lik düşüşle işlem gördü.

Analistler, bakır fiyatlarındaki geri çekilmenin büyük ölçüde kâr satışlarından kaynaklandığını, ancak küresel arz ve talep koşullarının orta vadede fiyatların yönünü belirlemeye devam edeceğini ifade ediyor.

İlginizi Çekebilir
AB, Rusya’dan gaz ithalatını sonlandırmaya onay verdi AB, Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya onay verdi 26 Ocak 2026 15:01
Goldman Sachs: Bakırda yılın ilk yarısında güçlenme, sonrasında geri çekilme beklentisi Goldman Sachs: Bakırda yılın ilk yarısında güçlenme, sonrasında geri çekilme beklentisi 26 Ocak 2026 14:04
Belçika’da demir yolu çalışanlarının 5 günlük grevi başladı Belçika'da demir yolu çalışanlarının 5 günlük grevi başladı 26 Ocak 2026 14:00
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 26 Ocak 2026 13:20
Almanya’da iş dünyası görünümü geriledi Almanya'da iş dünyası görünümü geriledi 26 Ocak 2026 13:17
Fed faiz indirimine gidecek mi? Beklentiler ne yönde? İşte yanıtı... Fed faiz indirimine gidecek mi? Beklentiler ne yönde? İşte yanıtı... 26 Ocak 2026 11:11
Rosatom, Çin’deki yeni güç ünitesi için ilk yakıtı teslim etti Rosatom, Çin'deki yeni güç ünitesi için ilk yakıtı teslim etti 26 Ocak 2026 11:04
Avrupa’da doğal gaz fiyatları artmaya devam ediyor Avrupa'da doğal gaz fiyatları artmaya devam ediyor 26 Ocak 2026 10:51
Malezya varlıklarına son 7 yılın en güçlü talebi! Malezya varlıklarına son 7 yılın en güçlü talebi! 26 Ocak 2026 10:25
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 26 Ocak 2026 10:05
Brent petrolün varili 65,49 dolar Brent petrolün varili 65,49 dolar 26 Ocak 2026 10:04
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 26 Ocak 2026 09:49
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.128,7400 Değişim 176,53 Son veri saati:
Düşük 13086,42 Yüksek 13262,95
Açılış
13.130,8000 Değişim 176,53 Son veri saati:
Düşük 13086,42 Yüksek 13262,95
Açılış
43,3983 Değişim 0,0466 Son veri saati:
Düşük 43,3496 Yüksek 43,3962
Açılış
51,5089 Değişim 0,2113 Son veri saati:
Düşük 51,4589 Yüksek 51,6702
Açılış
7.088,6640 Değişim 161,167 Son veri saati:
Düşük 6955,688 Yüksek 7116,855
Açılış
154,8496 Değişim 16,4140 Son veri saati:
Düşük 141,9566 Yüksek 158,3706
Açılış
BİST En Aktif Hisseler