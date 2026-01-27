CANLI BORSA
Goldman Sachs: Yatırımcıların risk iştahı son 5 yılın zirvesinde!

Goldman Sachs stratejistlerine göre yatırımcıların risk alma isteği son beş yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Stratejistler, jeopolitik belirsizliklerin yarattığı baskının, ekonomiye dair artan iyimserlikle dengelendiğini belirtiyor.

Oluşturma Tarihi 27 Ocak 2026 15:09

Bankanın risk iştahı göstergesi geçen hafta 1,09 seviyesine çıkarak 2021'den bu yana en yüksek değerine ulaştı. Stratejistlerin yayımladığı notta, 1991'e kadar uzanan tarihsel ölçümlere göre bu seviyenin 98'inci yüzdelik dilimde yer aldığı vurgulandı. Goldman Sachs ekibi, göstergenin 1,0'ın üzerine çıktığı önceki altı dönemi hatırlatarak, bu denli yüksek risk iştahının ender görüldüğünü ifade etti. Bununla birlikte stratejistler, bu durumun mutlaka bir geri çekilme sinyali anlamına gelmediğini; destekleyici makroekonomik koşullar sayesinde hisse senedi getirilerinin sürdürülebileceğini belirtti.

Goldman'ın risk endeksini oluşturan bileşenlerin büyük bölümü, risk almaya istekli bir piyasa duruşuna işaret ederken, geçen yıldan bu yana devam eden hisse senedi kazançlarının daha geniş bir tabana yayıldığına dikkat çekiyor. Stratejistlere göre bu süreçte, yatırımcıların büyük ölçekli şirketler yerine küçük ölçekli şirketlere ve gelişmiş piyasalar yerine gelişmekte olan piyasa hisselerine yönelmesi başlıca itici unsurlar arasında yer alıyor.

Öte yandan stratejistler, altın fiyatlarındaki yükselişi daha temkinli bir piyasa algısının göstergelerinden biri olarak değerlendiriyor. Altının endekse dahil olmaması durumunda fiyat artışının daha da belirgin olabileceği ifade edilirken, değerli metalin son iki yılda fiyatını iki kattan fazla artırdığına dikkat çekiliyor. Bu yükselişin, yatırımcıların siyasi risklere karşı korunma arayışı ile döviz ve tahvillere alternatif varlıklara duyduğu güvenle desteklendiği belirtiliyor.

Goldman Sachs stratejistleri, mevcut makroekonomik görünümün destekleyici olmaya devam ettiğini vurgulayarak, hisse senetlerinde "ağırlığını artır" yönündeki duruşlarını koruduklarını kaydetti.

