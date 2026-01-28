Borsa İstanbul'da yeni rekor! 13 bin 400 puana dayandı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,33 yükselişle 13 bin 150 puandan başladı. Gün içinde alımların hızlanmasıyla endeks yüzde 2'nin üzerindeki artışla rekor seviyelere ulaştı.

BIST 100, 13 bin 400 puan eşiğine yaklaşırken, endeks saat 11.39 itibarıyla 13 bin 335 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybına uğrayarak 13.106,99 puandan kapatmıştı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,14 puan ve yüzde 0,33 artışla 13.150,12 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,46 değer kazandı.

EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN ENDEKSLER

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,79 ile taş toprak, en çok kaybettiren yüzde 0,23 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, jeopolitik ve siyasi belirsizliklere karşın teknoloji sektörüne yönelik iyimserlik risk iştahını desteklemeye devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. Yeni işlem gününde küresel taraftaki alıcılı seyir yurt içi piyasalara da yansıdı.

DESTEK SEVİYESİ

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 13.000 ve 12.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.