Çin'de 'altın' talebi devam edebilir

Altın fiyatlarının bu hafta tarihi zirvelere çıkmasıyla birlikte, Şanghay ve Hong Kong'da değerli maden satan mağazalara yoğun ilgi oluştu. Piyasada, yükseliş trendinin önümüzdeki dönemde de devam edeceği beklentisi hâkim.

Pazartesi günü altının ons fiyatı 5.100 doların üzerine çıktı. 2025 yılında yüzde 62'lik artışla rekor kıran bu yükselişte, merkez bankalarının ABD dolarına olan bağımlılığı azaltma amacıyla yaptığı alımlar ile ABD'de Başkan Donald Trump'ın çalkantılı ilk yılının ardından yatırımcıların güvenli liman arayışı etkili oldu.

Societe Generale analistleri, Pazartesi günkü değerlendirmelerinde altın fiyatının yıl sonuna kadar 6.000 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini, hatta bu tahminin temkinli olduğunu ve fiyatların daha da yükselebileceğini ifade etti.

Hong Kong'da altın ve gümüş gibi değerli metallerin ticaretini yapan Swiss Investors Corporation Limited'in Genel Müdürü Simon Littmann, bu yılın ocak ayındaki satış hacminin yaklaşık 20 yıllık kariyerinin en iyi dönemi olduğunu söyledi. Littmann, "Geçen yıl muhtemelen ikinci en yoğun yılımızdı. Bu yılın da oldukça hareketli geçmesini bekliyoruz, ancak tedarik sıkıntıları yaşıyoruz," dedi.

Öte yandan yüksek fiyatlar talep üzerinde baskı yaratıyor. Çin'de yatırım amaçlı külçe ve madeni paralara ilgi artarken, yüksek fiyatlar ve vergileri artıran reformlar mücevher talebini zayıflattı. Bu gelişmelerin etkisiyle, toptan altın talebi geçen yıl yüzde 11 oranında geriledi.