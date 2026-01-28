Altındaki rekor yükseliş Tether’i uçurdu: Milyarlarca dolarlık değer artışı!

CANLI BORSA
Altın fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesi, dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı olan Tether’e önemli bir kazanç sağladı. Şirketin altın varlıklarının değeri son aylarda 5 milyar doların üzerinde artış gösterirken, Tether’in toplam altın portföyünün büyüklüğü yaklaşık 24 milyar dolar seviyesine çıktı.

Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether, altın fiyatlarında görülen rekor artıştan ciddi bir gelir elde etti. Altın varlıklarının toplam değeri 5 milyar doların üzerinde yükseldi.

Jefferies'in, Tether'in kamuoyuyla paylaştığı verilerden hareketle hazırladığı tahminlere göre şirketin eylül ayı sonu itibarıyla yaklaşık 116 ton altın bulundurduğu hesaplanıyor. Bu altınların toplam değeri söz konusu dönemde yaklaşık 14,4 milyar dolar seviyesindeydi.

Eylül sonunda ons başına 3.858 dolar civarında olan altın fiyatı, jeopolitik risklerin artmasıyla güvenli liman talebinin güçlenmesi sonucu 5.200 doların üzerine çıktı. Bu sert yükseliş, Tether'in altın portföyünden 5 milyar dolardan fazla değer artışı sağlamasına neden oldu.

Şirket, bu hafta yaptığı açıklamada geçen yılın son çeyreğinde altına dayalı stablecoin'i kapsamında 27 ton ilave altın alımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Söz konusu alımların değerinin de bu yıl en az 700 milyon dolar arttığı belirtiliyor.

Son gelişmelerle birlikte Tether'in toplam altın varlıklarının değerinin yaklaşık 24 milyar dolara ulaştığı ifade ediliyor.

