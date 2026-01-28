CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi BofA: Dolar/yen paritesinde 150–158 bandı öne çıkıyor

BofA Global Research, ABD dolarının Japon yeni karşısında kısa vadede 150 ile 158 seviyeleri arasında dalgalanmasının olası olduğunu belirtti. Banka, yakın vadede paritede bu bant içinde bir seyir beklediğini ifade etti.

BofA, yayımladığı araştırma raporunda ABD tarafından dile getirilen olası kur müdahalelerinin, yenin zayıf değerine ilişkin endişelerle bağlantılı olabileceğini ve bu durumun ABD Hazine tahvillerine destek sağladığını belirtti.

Bankaya göre Japonya, döviz, tahvil ve hisse senedi piyasalarında istikrarı korumak amacıyla bir denge arayışı içinde bulunuyor. Ancak piyasa koşullarının hızlı şekilde değişmesi ve USD/JPY paritesinin son haftalarda görülen seviyelere kısa sürede geri dönmesi durumunda, ABD'nin sürece dahil olmamasının ileride yapılabilecek kur müdahalelerinin etkinliğini zayıflatabileceği uyarısında bulunuldu.

Bu çerçevede USD/JPY paritesi yüzde 0,2 yükselişle 152,66 seviyesinden işlem görüyor.

BİST En Aktif Hisseler