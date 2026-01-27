Altının kilogram fiyatı 7 milyon 310 bin liraya çıktı

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 295 bin lira, en yüksek 7 milyon 325 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 7 milyon 310 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 270 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 175 milyon 893 bin 759,50 lira, işlem miktarı ise 1121,37 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 522 milyon 597 bin 462,28 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: