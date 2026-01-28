BofA'dan yatırımcılara uyarı: Altında keskin fiyat hareketlerine hazır olunmalı

BofA stratejistleri, altın piyasası için oluşturdukları özel Balon Riski Göstergesinin 0,9 seviyesine yaklaşmakta olduğunu ifade ediyor. Tarihsel veriler bu eşiğin, hem yukarı hem de aşağı yönlü risklerin belirgin biçimde arttığı dönemlere işaret ettiğini gösteriyor.

Stratejist Arjun Goyal ve ekibine göre, geçmişte söz konusu göstergenin 0,8'in üzerine çıktığı dönemlerin ardından altın fiyatları, uzun vadeli fiyat dağılımına kıyasla iki yönde de olağan dışı hareketler sergiledi.

Öte yandan altının oynaklığı, S&P 500 endeksiyle karşılaştırıldığında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle 3 aylık vadeli GLD/SPY volatilite oranında gözlenen keskin artış, altının artık hisse senetlerine kıyasla çok daha dalgalı bir yatırım aracı haline geldiğini ortaya koyuyor.

Bu görünüm, yatırım yaklaşımlarında da değişimi gündeme getiriyor. BofA stratejistleri, yatırımcıların asimetrik risk maliyetlerini sınırlamayı amaçlayan opsiyon bazlı stratejileri değerlendirmesinin önemine dikkat çekiyor.

Stratejistlere göre, altındaki bu sıra dışı volatilite ortamı, piyasalarda yön tahmininden çok risk yönetiminin öne çıktığı yeni bir döneme işaret ediyor.