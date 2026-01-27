Standart Chartered’dan uyarı: Stabilcoin’ler banka mevduatlarını tehdit ediyor

Standart Chartered analistleri, ABD'deki stabilcoin piyasa değerinin yaklaşık üçte birinin, bankalardaki mevduatlardan çözülebileceğini öngörüyor.

Bankanın dijital varlıklar araştırmalarından sorumlu küresel başkanı Geoff Kendrick, ABD'de CLARITY Yasası'nın henüz yürürlüğe girmemesini bu riskin bir göstergesi olarak değerlendirdi. Söz konusu yasa, stabilcoin varlıklarına faiz ödenmesini yasaklamayı amaçlıyor.

Raporda, bankalar açısından risk seviyesini ölçmek için en uygun göstergenin net faiz marjı (NIM) gelirinin toplam gelire oranı olduğu belirtildi. Kendrick, bu kritere göre ABD'deki bölgesel bankaların en yüksek risk grubunda yer aldığını, yatırım bankalarının ise görece daha az risk taşıdığını ifade etti.

Kendrick ayrıca, mevcut stabilcoin talebinin yaklaşık üçte ikisinin gelişmekte olan ülkelerden kaynaklandığını tahmin etti. Bu çerçevede, 2028 yılının sonuna kadar gelişmiş ülke bankalarından yaklaşık 500 milyar dolar, gelişmekte olan ülke bankalarından ise yaklaşık 1 trilyon dolarlık mevduat çıkışı yaşanabileceğini öngördü.

Analist, CLARITY Yasası'nın 2026'nın ilk çeyreğinin sonuna kadar kabul edilmesini beklediklerini belirtirken, bankalardan mevduat çıkışı riskinin yalnızca stabilcoin'lerle sınırlı olmadığını, reel varlıkların "kaçınılmaz" biçimde yaygınlaşmasının da bu süreci hızlandırabileceğini vurguladı.