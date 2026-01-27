CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Standart Chartered’dan uyarı: Stabilcoin’ler banka mevduatlarını tehdit ediyor

Standart Chartered’dan uyarı: Stabilcoin’ler banka mevduatlarını tehdit ediyor

Standart Chartered analistleri, stabilcoin’lerin gerek küresel ölçekte gerekse ABD özelinde bankacılık sistemindeki mevduatlar açısından ciddi bir risk unsuru haline geldiğine dikkat çekiyor. Analistlere göre, dijital varlıkların giderek daha fazla benimsenmesi, geleneksel bankalardaki mevduat yapısını baskı altına alabilecek potansiyel taşıyor.

Oluşturma Tarihi 27 Ocak 2026 16:12

Standart Chartered analistleri, ABD'deki stabilcoin piyasa değerinin yaklaşık üçte birinin, bankalardaki mevduatlardan çözülebileceğini öngörüyor.

Bankanın dijital varlıklar araştırmalarından sorumlu küresel başkanı Geoff Kendrick, ABD'de CLARITY Yasası'nın henüz yürürlüğe girmemesini bu riskin bir göstergesi olarak değerlendirdi. Söz konusu yasa, stabilcoin varlıklarına faiz ödenmesini yasaklamayı amaçlıyor.

Raporda, bankalar açısından risk seviyesini ölçmek için en uygun göstergenin net faiz marjı (NIM) gelirinin toplam gelire oranı olduğu belirtildi. Kendrick, bu kritere göre ABD'deki bölgesel bankaların en yüksek risk grubunda yer aldığını, yatırım bankalarının ise görece daha az risk taşıdığını ifade etti.

Kendrick ayrıca, mevcut stabilcoin talebinin yaklaşık üçte ikisinin gelişmekte olan ülkelerden kaynaklandığını tahmin etti. Bu çerçevede, 2028 yılının sonuna kadar gelişmiş ülke bankalarından yaklaşık 500 milyar dolar, gelişmekte olan ülke bankalarından ise yaklaşık 1 trilyon dolarlık mevduat çıkışı yaşanabileceğini öngördü.

Analist, CLARITY Yasası'nın 2026'nın ilk çeyreğinin sonuna kadar kabul edilmesini beklediklerini belirtirken, bankalardan mevduat çıkışı riskinin yalnızca stabilcoin'lerle sınırlı olmadığını, reel varlıkların "kaçınılmaz" biçimde yaygınlaşmasının da bu süreci hızlandırabileceğini vurguladı.

İlginizi Çekebilir
ABD’deki kar fırtınası Bitcoin madenciliğini yavaşlattı ABD’deki kar fırtınası Bitcoin madenciliğini yavaşlattı 27 Ocak 2026 09:43
İngiltere’de perakende fiyatlar 2 yılın en hızlı yükselişini kaydetti İngiltere'de perakende fiyatlar 2 yılın en hızlı yükselişini kaydetti 27 Ocak 2026 09:39
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 27 Ocak 2026 09:30
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 27 Ocak 2026 09:10
ABD Başkanı Trump, Güney Kore’de tarife artışına gitti ABD Başkanı Trump, Güney Kore'de tarife artışına gitti 27 Ocak 2026 08:49
AB, Rusya’dan gaz ithalatını sonlandırmaya onay verdi AB, Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya onay verdi 26 Ocak 2026 15:01
Goldman Sachs: Bakırda yılın ilk yarısında güçlenme, sonrasında geri çekilme beklentisi Goldman Sachs: Bakırda yılın ilk yarısında güçlenme, sonrasında geri çekilme beklentisi 26 Ocak 2026 14:04
Belçika’da demir yolu çalışanlarının 5 günlük grevi başladı Belçika'da demir yolu çalışanlarının 5 günlük grevi başladı 26 Ocak 2026 14:00
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 26 Ocak 2026 13:20
Almanya’da iş dünyası görünümü geriledi Almanya'da iş dünyası görünümü geriledi 26 Ocak 2026 13:17
Fed faiz indirimine gidecek mi? Beklentiler ne yönde? İşte yanıtı... Fed faiz indirimine gidecek mi? Beklentiler ne yönde? İşte yanıtı... 26 Ocak 2026 11:11
Rosatom, Çin’deki yeni güç ünitesi için ilk yakıtı teslim etti Rosatom, Çin'deki yeni güç ünitesi için ilk yakıtı teslim etti 26 Ocak 2026 11:04
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.123,1100 Değişim 189,59 Son veri saati:
Düşük 13073,36 Yüksek 13262,95
Açılış
13.126,1300 Değişim 189,59 Son veri saati:
Düşük 13073,36 Yüksek 13262,95
Açılış
43,4078 Değişim 0,0559 Son veri saati:
Düşük 43,3496 Yüksek 43,4055
Açılış
51,8075 Değişim 0,3973 Son veri saati:
Düşük 51,4589 Yüksek 51,8562
Açılış
7.093,9460 Değişim 161,167 Son veri saati:
Düşük 6955,688 Yüksek 7116,855
Açılış
155,2434 Değişim 16,4140 Son veri saati:
Düşük 141,9566 Yüksek 158,3706
Açılış
BİST En Aktif Hisseler