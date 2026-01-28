CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Goldman Sachs: Metal fiyatlarındaki yükseliş ivme kaybedebilir

Goldman Sachs: Metal fiyatlarındaki yükseliş ivme kaybedebilir

Goldman Sachs, 2026’nın başından itibaren baz metallerde görülen yükseliş trendinin, özellikle Çin’de imalat talebinin beklenenden zayıf seyretmesi nedeniyle önümüzdeki dönemde baskı altına girebileceği uyarısında bulundu.

Oluşturma Tarihi 28 Ocak 2026 09:27

Goldman Sachs'a göre, baz metallerde 2026 boyunca izlenen yükseliş; hızla artan fiyatlar ve iyimser piyasa havasının, özellikle Çin'de imalat cephesinden gelen zayıf talep sinyalleriyle birlikte önümüzdeki dönemde ciddi baskılarla karşı karşıya kalabilir.

Goldman Sachs hisse araştırmaları eş başkanı Trina Chen, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Sahada faaliyet gösteren üreticiler bu seviyelere olumsuz tepki vermeye başladı. Talepte belirgin bir yumuşama görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakırdan alüminyuma kadar pek çok metal, 2026'nın ilk haftalarında güçlü bir performans sergiledi. Küresel yatırımcılar; arzın daralacağı, ABD dolarının değer kaybedeceği ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine gideceği beklentileriyle sanayi metallerine yöneldi. Buna karşın daha ihtiyatlı analistler, Çin ekonomisindeki yavaşlamanın talep üzerinde baskı yarattığına dikkat çekiyor.

Goldman'ın bakır piyasasına yönelik son anketi, tüketici elektroniğinden donanım sektörüne kadar geniş bir alanda nihai kullanıcıların talebi kısmaya başlamasıyla birlikte, imalatçıların üretimlerini yüzde 10 ila yüzde 30 oranında azalttığını ortaya koydu. Chen, "Elektrik şebekelerine yönelik siparişlerde dahi bir yavaşlama söz konusu" diyerek, Çin'de bakır tüketiminin temel unsurlarından biri olan enerji altyapısındaki durgunluğa işaret etti.

Londra Metal Borsası'nda işlem gören altı ana metalin performansını izleyen LMEX Endeksi, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 7 yükselerek 2022'deki tarihi zirveye oldukça yaklaştı. LME'de gösterge bakır vadeli işlemleri ton başına 13.185 dolara kadar çıkarak bu ay başında görülen rekor seviyenin hemen altında işlem görürken, alüminyum Londra'da son dört yılın en yüksek seviyesine, Şanghay'da ise tüm zamanların zirvesine ulaştı.

İlginizi Çekebilir
ABD Hazine Bakanı: Kanada lideri Davos’taki sözlerinden geri adım attı ABD Hazine Bakanı: Kanada lideri Davos'taki sözlerinden geri adım attı 27 Ocak 2026 09:52
AB’de elektrikli araç satışları benzinliyi solladı AB'de elektrikli araç satışları benzinliyi solladı 27 Ocak 2026 09:49
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 27 Ocak 2026 09:47
ABD’deki kar fırtınası Bitcoin madenciliğini yavaşlattı ABD’deki kar fırtınası Bitcoin madenciliğini yavaşlattı 27 Ocak 2026 09:43
İngiltere’de perakende fiyatlar 2 yılın en hızlı yükselişini kaydetti İngiltere'de perakende fiyatlar 2 yılın en hızlı yükselişini kaydetti 27 Ocak 2026 09:39
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 27 Ocak 2026 09:30
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 27 Ocak 2026 09:10
ABD Başkanı Trump, Güney Kore’de tarife artışına gitti ABD Başkanı Trump, Güney Kore'de tarife artışına gitti 27 Ocak 2026 08:49
AB, Rusya’dan gaz ithalatını sonlandırmaya onay verdi AB, Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya onay verdi 26 Ocak 2026 15:01
Goldman Sachs: Bakırda yılın ilk yarısında güçlenme, sonrasında geri çekilme beklentisi Goldman Sachs: Bakırda yılın ilk yarısında güçlenme, sonrasında geri çekilme beklentisi 26 Ocak 2026 14:04
Belçika’da demir yolu çalışanlarının 5 günlük grevi başladı Belçika'da demir yolu çalışanlarının 5 günlük grevi başladı 26 Ocak 2026 14:00
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 26 Ocak 2026 13:20
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.106,9900 Değişim 209,05 Son veri saati:
Düşük 13053,9 Yüksek 13262,95
Açılış
43,4237 Değişim 0,0409 Son veri saati:
Düşük 43,3852 Yüksek 43,4261
Açılış
52,1341 Değişim 0,3282 Son veri saati:
Düşük 52,0213 Yüksek 52,3495
Açılış
7.339,1390 Değişim 150,578 Son veri saati:
Düşük 7199,126 Yüksek 7349,704
Açılış
160,4180 Değişim 7,5488 Son veri saati:
Düşük 154,5722 Yüksek 162,121
Açılış
BİST En Aktif Hisseler