Goldman Sachs: Metal fiyatlarındaki yükseliş ivme kaybedebilir

Goldman Sachs'a göre, baz metallerde 2026 boyunca izlenen yükseliş; hızla artan fiyatlar ve iyimser piyasa havasının, özellikle Çin'de imalat cephesinden gelen zayıf talep sinyalleriyle birlikte önümüzdeki dönemde ciddi baskılarla karşı karşıya kalabilir.

Goldman Sachs hisse araştırmaları eş başkanı Trina Chen, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Sahada faaliyet gösteren üreticiler bu seviyelere olumsuz tepki vermeye başladı. Talepte belirgin bir yumuşama görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakırdan alüminyuma kadar pek çok metal, 2026'nın ilk haftalarında güçlü bir performans sergiledi. Küresel yatırımcılar; arzın daralacağı, ABD dolarının değer kaybedeceği ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine gideceği beklentileriyle sanayi metallerine yöneldi. Buna karşın daha ihtiyatlı analistler, Çin ekonomisindeki yavaşlamanın talep üzerinde baskı yarattığına dikkat çekiyor.

Goldman'ın bakır piyasasına yönelik son anketi, tüketici elektroniğinden donanım sektörüne kadar geniş bir alanda nihai kullanıcıların talebi kısmaya başlamasıyla birlikte, imalatçıların üretimlerini yüzde 10 ila yüzde 30 oranında azalttığını ortaya koydu. Chen, "Elektrik şebekelerine yönelik siparişlerde dahi bir yavaşlama söz konusu" diyerek, Çin'de bakır tüketiminin temel unsurlarından biri olan enerji altyapısındaki durgunluğa işaret etti.

Londra Metal Borsası'nda işlem gören altı ana metalin performansını izleyen LMEX Endeksi, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 7 yükselerek 2022'deki tarihi zirveye oldukça yaklaştı. LME'de gösterge bakır vadeli işlemleri ton başına 13.185 dolara kadar çıkarak bu ay başında görülen rekor seviyenin hemen altında işlem görürken, alüminyum Londra'da son dört yılın en yüksek seviyesine, Şanghay'da ise tüm zamanların zirvesine ulaştı.