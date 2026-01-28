Asya borsaları pozitif seyrediyor

CANLI BORSA
Asya borsalarında, teknoloji sektörüne yönelik iyimserlikler risk iştahını desteklemeye devam ederken ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Oluşturma Tarihi 28 Ocak 2026 09:46

Teknoloji tarafındaki iyimser beklentiler, yapay zeka alanına duyulan güvenin artmasıyla birlikte piyasalarda risk iştahının canlı kalmasına yardımcı olurken siyasi ve ekonomik riskler yatırımcılar tarafından dengelenmeye çalışılıyor.

Fed'in bugün alacağı para politikası kararında politika faizini sabit tutması beklenirken yılın ilk indirimi için haziran ayı öne çıkıyor.

Siyasi tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları yakından takip ediliyor. Trump, dün yaptığı açıklamada, Çin ve Japonya'nın para birimlerini devalüe etmek istedikleri için eskiden bu ülkelerle çok mücadele ettiklerini dile getirerek bunun adil olmadığını onlar paralarının değerini düşürdüğünde rekabetin zorlaştığını ifade etti.

Bu gelişmelerle Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken teknoloji hisseleri yükselişe öncülük ediyor.

ÇİN'İN NVİDİA'NIN H200 YAPAY ZEKA ÇİPLERİNİN İLK PARTİSİNİN İTHALATINA ONAY VERDİ

Ticari gelişmeler de bölgenin odağında bulunurken, bölgedeki haber akışında Çinli yetkililerin Nvidia'nın H200 yapay zeka çiplerinin ilk partisinin ithalatına onay verdiği bildirildi.

Geçen haftalarda ABD yönetimi, Nvidia'nın H200 çipi ve muadilleri ile daha az gelişmiş yarı iletkenlerin Çin'e ihracatının belirli koşullar altında önünü açabilecek bir yasal düzenlemeye gitmişti.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) 18-19 Aralık'taki para politikası toplantısının tutanaklarını yayımladı. Buna göre, zayıf yen ve iş gücü kıtlığından kaynaklanan artan enflasyon baskılarının, diğer faktörlerin yanı sıra, ek faiz artırımlarının zamanlaması için önemli etkenler olarak değerlendirildi.

Tutanaklara göre, bazı üyeler gelecekteki faiz artışları konusunda temkinli davranmayı tercih ederken diğerleri şirketlerin ücret artışlarını ham madde maliyetleriyle birlikte yansıtmasıyla enflasyonun daha da yerleştiğini ve kalıcı hale geldiğini söyledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 53.640 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 artışla 5.170 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 4.162 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 2,5 primle 27.796 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,5 yükselişle 82.270 puan seviyesinde bulunuyor.

BİST En Aktif Hisseler