Çin’den Nvidia’ya onay: H200 yapay zeka çiplerinin ithalatına izin çıktı

Çin, ABD merkezli çip üreticisi Nvidia’nın H200 yapay zeka işlemcilerinin ilk partisi için ithalat izni verdi. Kararın, Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın bu hafta Çin’e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında alındığı ve onayın birkaç yüz bin adet H200 çipini kapsadığı belirtildi.

Çin, ABD'li yarı iletken üreticisi Nvidia'nın H200 yapay zeka çiplerinin ilk teslimatına yönelik ithalat iznine onay verdi.

Bu adım, Pekin yönetiminin hızla artan yapay zeka ihtiyacı ile yerli teknoloji üretimini güçlendirme hedefleri arasında denge kurma çabasını sürdürdüğünü gösteriyor.

Söz konusu izin, Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın bu hafta gerçekleştirdiği Çin ziyareti sırasında verilirken, onayın birkaç yüz bin adet H200 çipini kapsadığı ifade edildi.

İLK ONAYLAR SINIRLI SAYIDA ŞİRKETE VERİLDİ

Kaynaklara göre, ilk etapta verilen ithalat izinleri ağırlıklı olarak üç büyük Çinli internet şirketine tahsis edildi. Diğer firmaların ise ilerleyen dönemde çıkacak yeni izinleri beklediği belirtilirken, onay alan şirketlerin isimleri kamuoyuyla paylaşılmadı.

SİPARİŞLERE GEÇİCİ DURDURMA KARARI GELMİŞTİ

Öte yandan, Çin yönetiminin geçtiğimiz haftalarda bazı yerli teknoloji şirketlerinden Nvidia'nın H200 yapay zeka çiplerine yönelik siparişlerini geçici olarak askıya almalarını talep ettiği hatırlatıldı.

Ayrıca Pekin'in, yerli yapay zeka çiplerinin kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığı da aktarılıyor.

