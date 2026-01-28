Standard Chartered: Kıymetli metaller bakıra destek veriyor

CANLI BORSA
Standard Chartered, doların zayıflama eğilimi ile altın ve gümüş fiyatlarındaki yükselişin bakır piyasasını olumlu etkilediğini ifade etti. Banka, bu faktörlerin etkisiyle bakır fiyatlarındaki güçlü görünümün 2026 yılının ilk yarısına kadar devam edebileceğini vurguladı.

Oluşturma Tarihi 28 Ocak 2026 09:50

Standard Chartered, ABD dolarındaki değer kaybı ile altın ve gümüş fiyatlarında görülen güçlü yükselişlerin bakır fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini bildirdi. Banka, söz konusu gelişmelerin sanayi metalleri genelinde artış yönlü bir baskı oluşturduğuna dikkat çekti.

Banka değerlendirmesine göre, bakır piyasasındaki olumlu görünümün özellikle 2026 yılının ilk yarısında sürmesi bekleniyor. Standard Chartered, 2026'nın ilk yarısında bakırın ortalama ton fiyatının 12.950 dolar seviyesinde olacağını, yılın ikinci yarısında ise bu ortalamanın 11.475 dolara gerileyeceğini öngörüyor.

Analizde, 2026 yılına ilişkin başlıca risk unsurları arasında ticaret tarifeleri, arz tarafındaki gelişmeler ve genel makroekonomik koşullar öne çıkarıldı. Banka, bu faktörlerin metal piyasalarında oynaklığı artırabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca Standard Chartered, baz metallerde fiyatların 2026 yılı boyunca görece yüksek seviyelerini korumasının beklendiğini ifade etti. Bankaya göre bu tablo, özellikle yılın ilk bölümünde hem küresel ekonomik koşullar hem de sektöre özgü etkenler tarafından destekleniyor.

