Avro/dolar paritesinde Haziran 2021'den bu yana en yüksek seviye

Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü ve "Önce Amerika" mottosuyla şekillenen yeni nesil dış politika anlayışı, küresel piyasalarda doların geleceğine dair tartışmaları artırdı. Gün içinde 1,199 seviyesini gören avro/dolar paritesi, TSİ 21.30 itibarıyla 1,197 seviyesinde dengelendi.

ABD dolarının başta avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu olmak üzere diğer önemli para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, Japon finans piyasasındaki kırılganlık nedeniyle son 4 yılın en düşük seviyesinin altına geriledi. İngiliz sterlini de dolar karşısında Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

KÜRESEL GÜVENLİK VE EKONOMİK BELİRSİZLİK

Analistler, paritedeki yükselişte Trump yönetiminin gümrük tarifeleri ve Grönland krizi gibi öngörülemez tavırlarının müttefikleri alternatif arayışına ittiğini belirtiyor. Zayıf gelen ABD ekonomik verileri, Fed'in bağımsızlığına dair tartışmalar ve kamu maliyesine yönelik endişeler de dolar üzerindeki baskıyı artırıyor. Dolar, 2024 sonundan bu yana avro karşısında yaklaşık %14 değer kaybetti.

PİYASALAR VE TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ

Bu hafta Microsoft, Meta, Tesla ve Apple gibi teknoloji devlerinin bilanço açıklamaları yatırımcıların odağında. Beklentilerin karşılanmaması durumunda hisse satışlarının dolar üzerinde ek baskı yaratabileceği öngörülüyor.

KUR MÜDAHALESİ VE JAPONYA ENDİŞESİ

Fed New York Şubesi'nin bankalardan güncel yen-dolar kurlarını talep etmesi, olası piyasa müdahalesi beklentilerini artırdı. ABD ve Japonya'nın koordineli müdahalesi, yatırımcıların varlık satışlarını hızlandırmasına neden oluyor. Japon yatırımcıların ABD tahvillerinden çıkışı, tahvil fiyatlarını düşürüp getirileri yükselterek ABD'nin borçlanma maliyetlerini artırıyor.

TRUMP'IN ZAYIF DOLAR POLİTİKASI

Trump, geçmişte zayıf doların ekonomik avantajlarını sık sık vurgulamıştı. Güçlü doların prestiji yüksek olsa da zayıf dolar, ihracat yapan ABD şirketleri için maliyet avantajı sağlıyor. Mevcut dolar değer kaybı, Trump'ın ekonomi politikalarıyla örtüşüyor.

TARİHSEL PERSPEKTİF

1999'da 1 avro 1,17 dolar iken, 2000'de parite 0,82 dolara geriledi. 2002–2008 arasında avro dolara karşı değer kazanırken, 2008'de 1,6 seviyesine çıkarak rekor kırdı.