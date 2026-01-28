ABD'de konut fiyat artışı kasım ayında sabit kaldı

CANLI BORSA
ABD'de yüksek ipotek faiz oranları talebi bastırmaya devam etti ve konut fiyat artışı kasım ayında sabit kaldı.

Oluşturma Tarihi 28 Ocak 2026 10:34

Ülke genelindeki konut fiyatlarını ölçen S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, Kasım ayına kadar olan 12 ayda yüzde 1,36 arttı ve bu oran Ekim ayıyla karşılaştırıldığında değişmedi.

S&P Dow Jones Indices'ten Nicholas Godec, "Kasım sonuçları konut piyasasının ılımlı büyüme dönemine girdiğini doğruluyor. Ancak konut fiyat artışı hala enflasyonun yaklaşık 1,3 puan gerisinde kalıyor, bu da gerçek konut değerlerinin geçen yıl boyunca fiilen hafifçe düştüğü anlamına geliyor" dedi.

Godec, yüksek ipotek oranlarının talebi vurmaya devam ettiğini ve uygun fiyat endişelerini artırdığını belirtti.

Mevsimsel olarak düzeltilmemiş bazda, araştırılan 20 büyük şehirden 15'i Kasım ayında fiyat düşüşü bildirdi.

Godec, "Mevsimsel düzeltme öncesinde Los Angeles, San Diego, Miami, New York ve Phoenix dahil olmak üzere sadece bir avuç pazar hafif kazançlar elde edebildi" dedi.

S&P Case-Shiller 10 Şehir Konut Fiyat Endeksi ise Kasım ayında yıllık yüzde 1,99 arttı. S&P Case-Shiller Kasım 20 Şehir Konut Fiyat Endeksi yıllık yüzde 1,39 yükseldi.

Aylık bazda S&P Case-Shiller Kasım 10 Şehir Konut Fiyat Endeksi yüzde 0,08 yükselirken 20 Şehir Konut Fiyat Endeksi yüzde 0,03 ve ABD Ulusal Konut Fiyat Endeksi yüzde 0,11 düştü.

